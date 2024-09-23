هاير: 40 مليون دولار استثمارات المرحلة الثانية بمصنع العاشر من رمضان

قال تشو يونجى، رئيس مجموعة هاير العالمية، إن مصر حلقة وصل بين أفريقيا وآسيا.

أضاف خلال فعاليات وضع حجر الأساس للبدء في المرحلة الثانية من مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة بمدينة العاشر من رمضان، والذي يُعد أحد أكبر وأحدث المشروعات الصناعية في قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر، أن الصين ومصر تحرصان على توطين الصناعة مما يوفر فرص هائلة لهاير.

وجه الشكر الحكومتين المصرية والصينية لتشجيع الاستثمار، المرحلة الثانية تعمل على

أوضح أن المرحلة الثانية تتكلف 40 مليون دولار وستغطي الثلاجات والفريذرات 30 ألف وحدة، و ستلبي احتياجات السوق المصرية والأسواق المجاورة.