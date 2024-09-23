وزير الإسكان يتابع الإجراءات التي اتخذتها "القابضة للمياه" بشأن ضوابط ترشيد الاستهلاك

تابع المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات التي اتخذتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للوزارة، بشأن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لوضع ضوابط ترشيد استخدام المياه.



وأوضح الوزير أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه.



وفي هذا الصدد، أفاد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأنه بالنسبة لضوابط ترشيد استخدام المياه في دور العبادة بإجراءات عملية واضحة، ستشرف الشركة من خلال الإدارة العامة للتوعية والإعلام بالشركة على تنفيذ عددٍ من الأنشطة بالتنسيق مع إدارات التوعية والإعلام بالشركات التابعة.



وأوضح أنه سيتم التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع بدور العبادة، بما يسهم بشكل كبير في مراقبة والتحكم في معدلات الاستهلاك، وكذا التنسيق مع شركة حلوان للمحركات الديزل مصنع (909 الحربي)، بشأن شراء وتوريد القطع الموفرة للمياه، والتي تسهم في توفير من 40 : 60 % من الاستهلاك.



وأضاف رسلان، أنه سيتم تكثيف حملات نشر الوعى المائي من خلال المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تم إطلاقها بمشاركة جميع الوزارات والهيئات الحكومية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي ستتضمن تنفيذ عددٍ من الأنشطة التوعوية منها: إطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، كل نقطة بتفرق، والتنسيق مع 12 وزارة معنية بقضايا المياه، وتنفيذ أنشطة تفاعلية تستهدف تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على المياه لدى الأطفال.



وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه سيتم عقد ورش تعليم مبادئ السباكة الخفيفة، والتي تستهدف المرأة، لوقف هدر المياه من أدوات السباكة التالفة، بجانب إطلاق القوافل المائية الخدمية بالقرى الريفية، لتقديم الخدمات للمواطنين ونشر رسائل التوعية، وكذا التعاون مع إدارة التدريب بوزارة الأوقاف لتنفيذ ورش عمل تعريفية لأئمة وزارة الأوقاف لنشر الثقافة المائية، وأهمية الترشيد ودور المواطن في الحفاظ على استثمارات الدولة، وأيضاً التنسيق مع وزارة الأوقاف بشأن إدراج قضايا المياه ضمن خطب الجمعة.



وأوضح أنه يتم التنسيق مع وسائل الإعلام لنشر الأنشطة التوعوية التي تنفذها الشركة القابضة للمياه في إطار المشاركة بمبادرة "على الأد"، والتي تطلقها وزارة الموارد المائية والرى، بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، والنشر الإعلامي لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ونشر رسائل التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه على منصات التواصل الاجتماعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وصفحة "كل نقطة بتفرق".