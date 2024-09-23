عفوًا لقد نفد رصيدك.. "فودافون" تكشف تفاصيل الرسالة الصوتية

اشتكى عملاء شركة فودافون مصر، صباح اليوم الإثنين، من صعوبة إجراء مكالمات عبر الشبكة، وفوجئوا بسماع رسالة صوتية مسجلة تقول: «عفوًا لقد نفد رصيدكم»، رغم أن خطوط العملاء بها رصيد مكالمات.

أصدرت الشركة بيانًا، منذ قليل، لتوضيح أسباب المشكلة التقنية التي واجهت بعض العملاء.



قالت شركة ڤودافون، في بيان لها، منذ قليل، إن رصيد العملاء عاد مرة أخرى بشكل صحيح، بعد إجراء تحديثات على الشبكة استمرت لأقل من ساعة صباح اليوم الإثنين.

أضافت، أنه تم إجراء تحديثات تقنية على خطوط بعض العملاء لتحسين جودة الخدمات، وهو ما أدى ذلك إلى ظهور رسالة صوتية مسجلة «عفوًا لقد نفد رصيدكم» لفترة قصيرة في وقت مبكر من صباح اليوم، وتحديدًا الساعة الرابعة صباحًا، التي استمرت لأقل من ساعة.

وأوضحت، أنه تم الانتهاء من التحديثات بشكل كامل، وأرصدة العملاء الآن تظهر بشكل صحيح على الخطوط.

وتابعت، أنه جارٍ حاليًا تحديد العملاء المتأثرين بالمشكلة التقنية لتعويضهم بشكل مناسب، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



‎ وأكدت فودافون إلتزامها المستمر بتحسين خدماتها وتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائها من خلال التطويرات والتحديثات الدورية.