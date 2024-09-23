إيفان توني يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجندل في كأس الملك

أستقر المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفنى لفريق الأهلي السعودي على تشكيل فريقه أمام نظيره الجندل فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم الاثنين فى بطولة كأس خادم الحرمين لحساب دور الـ 32 من المسابقة، والتي يحتضنها ملعب عبد الله الفيصل.

وتنطلق مباراة أهلي جدة والجندل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وتنقل عبر قناة: “SSC1 HD”.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجندل في كأس خادم الحرمين

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، إيبانيز، ديميرال، العمار.

في خط الوسط: فرانك كيسيه، الجهني، فيجا.

في خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، روبرت فيرمينو.

رياض محرز يغيب عن لقاء اليوم ضد الجندل

شهد المران الأخير لفريق أهلي جدة غياب النجم الجزائري رياض محرز بسبب معاناته من التهاب الشعب الهوائية، والتي بسببها خرج على إثرها بين شوطي مباراة فريقه أمام ضمك بالدوري السعودي.