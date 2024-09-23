شاهد عملية إزالة البطارية في iPhone 16

قدمت Apple بعض التحسينات الرئيسية في إمكانية الإصلاح مع تشكيلة iPhone 16، ولكن لا شيء يبرز بقدر عملية إزالة البطارية الجديدة لجهاز iPhone 16 الأساسي. بالتخلص من علامات التبويب المعتادة للسحب، تستخدم Apple مادة لاصقة تتفكك استجابة لتيار كهربائي منخفض.

يستغرق الأمر حوالي دقيقة ونصف فقط حتى يتم فكها، وفقًا لدليل إصلاح Apple. يوضح التفكيك الذي أجرته iFixit العملية في العمل، ويبدو بالتأكيد أسهل من أي وقت مضى. قال شاهرام مختاري، فني iFixit، "لست متأكدًا من أننا شهدنا عملية إزالة بطارية تسير بسلاسة ونظافة من قبل".

فقط iPhone 16 وiPhone 16 Plus لديهما المادة اللاصقة الجديدة، وقد حصلوا على 7/10 على مقياس قابلية الإصلاح الخاص بـ iFixit. وقال مختاري: "يبدو أن شركة أبل تتجه إلى مستوى أعلى في مجال إمكانية الإصلاح"، مضيفًا أن أبل "حققت فوزًا آخر في مجال إمكانية الإصلاح" مع أجهزة آيفون الأساسية لهذا العام بفضل إجراء إزالة البطارية الجديد.