الحظر الأمريكي يساعد هواوي في تكنولوجيا الرقائق

يعتقد Xu Zhijun - الرئيس الدوري لشركة Huawei أن الحظر الأمريكي الصارم يساعد الشركة في النهاية على النمو في مجال تكنولوجيا الرقائق. تدفع مثل هذه التحديات الشركة إلى الاعتماد على الذات في مجال الذكاء الاصطناعي وقوة الحوسبة ومجال أشباه الموصلات.

في 20 سبتمبر، استضافت هواوي مؤتمر Connect 2024 لإلقاء الضوء على الإنتاجية الرقمية. خلال الحدث، قدم الرئيس الدوري للشركة Xu Zhijun أيضًا بعض النقاط حول قسم الرقائق والحظر الأمريكي وقوة الذكاء الاصطناعي.

وفي معرض تسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا الرقائق، قال Xu إن استدامة الذكاء الاصطناعي تعتمد على قوة الحوسبة. في حين تعتمد كفاءة قوة الحوسبة على تقنية شرائح قوية.

بشكل مباشر أو غير مباشر، تعد بنية الرقائق القوية مهمة جدًا للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وقوة الحوسبة. ومع ذلك، فإن الواقع هو أن الصين متأخرة في مجال صناعة الرقائق بعد العقوبات الأمريكية. ومع ذلك، فإن هواوي لديها استجابة جيدة لذلك.

يقول Xu إن الولايات المتحدة لن ترفع عقوباتها على الصين وهواوي لفترة طويلة بسبب ما يسمى بالمخاوف الأمنية. ومن المؤكد أن هذا سيؤثر على تقنية تصنيع الرقائق في المنطقة لأنها مقيدة أيضًا بالقيود الصارمة.

لكن هواوي ترى هذه التحديات كاحتمالات وفرص. يساعد الحظر الأمريكي هواوي على أن تصبح معتمدة على نفسها ببطء في تقنية الرقائق والذكاء الاصطناعي.

تعرضت هواوي للعقوبات الأمريكية في عام 2019. وقد قيد الحظر الشركة المصنعة للمعدات الأصلية من الوصول إلى أدوات تصنيع الرقائق المتقدمة في السوق الأجنبية. بعد صراع دام أربع سنوات، أعادت الشركة تقديم شريحة Kirin 9000s التي طورتها بنفسها مع Mate 60 Pro.

يلاحظ Xu Zhjiun أن تصنيع الرقائق المتقدمة قد يكون محدودًا في الوقت الحالي. على الرغم من أن هواوي تبذل جهودًا لبناء شرائح أكثر كفاءة مع أداء أفضل.

تهدف هواوي إلى إجراء تغييرات هيكلية وإنشاء صناعة حوسبة مستقلة وموثوقة، باستخدام مكونها الرئيسي - الابتكار. سيؤدي هذا في النهاية إلى استبدال الشركة للمكونات الأجنبية بأجزاء تم تطويرها ذاتيًا لمنتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

إن لم يكن على الفور، فستحقق هواوي بالتأكيد تقدمًا في كل من مجالات الشرائح والذكاء الاصطناعي. لقد شرعت الشركة في مسار "الاعتماد على الذات" وقد تحقق قريبًا هدفها المتمثل في تحقيق اختراقات في قطاع الرقائق والذكاء الاصطناعي.