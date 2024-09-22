إنتل تدخل رسميًا مرحلة التعافي

ارتفعت أسعار أسهم إنتل بعد أن أعلنت عن تحويل أعمالها في مجال الصب إلى شركة تابعة مستقلة وتوقيع عقد مع AWS ووزارة الدفاع الأمريكية كعملاء.

ولكن بينما احتفلت وول ستريت، فإن طريق تشيبزيلا نحو التعافي لم ينته بعد، وسيتعين على كل من شارك في الأمر، سواء كانوا مساهمين أو موظفين أو شركاء، أن يتحملوا الأمر، إما حتى يتمكن الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر من تحقيق رؤيته أو حتى يقطع مجلس إدارتها فترة ولايته.



يشعر البعض بالفعل بهذا أكثر من غيرهم. جنبًا إلى جنب مع الشركة الفرعية، أعلن جيلسنجر عن تغييرات شاملة في هيكل المنظمة، ودمج مجموعات الشبكات والسيارات مع قسم العملاء، وربما الأمر الأكثر إثارة للقلق، إيقاف تطوير مصانعها الألمانية ومواقع التجميع البولندية لمدة عامين.

وقد ألقى الإعلان بظلال من الشك على مستقبل المرافق، ناهيك عن هدف الاتحاد الأوروبي لمضاعفة حصته في تطوير أشباه الموصلات وتصنيعها وسلاسل توريد المواد من 10 إلى 20 في المائة بحلول عام 2030.

وقد خصصت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل 43 مليار يورو (48 مليار دولار) في شكل إعانات لدعم هذا الهدف. وكان من المقرر في الأصل أن تتلقى إنتل ما يقرب من 12 مليار يورو (13.4 مليار دولار) في شكل مساعدات حكومية بين تطويراتها الألمانية والبولندية.

ويبدو من غير المرجح أن تتحقق المساعدات على الإطلاق، وبدونها، قد ينتهي الأمر بتأخير إنتل لمدة عامين إلى أن يصبح دائمًا.

كان توقيت الإعلان محرجًا بشكل خاص لأنه جاء بعد أيام فقط من تلقي الحكومة البولندية الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية لتمويل منشأة الاختبار والتجميع المخطط لها من قبل إنتل.

ومع ذلك، حتى مع التمويل، كانت هذه المرافق لتكون باهظة التكلفة للغاية، حيث تحتاج إنتل إلى توفير أكثر من 20 مليار يورو (22.3 مليار دولار) من رأس المال، في وقت تعمل فيه على خفض التكاليف وعدد الموظفين بشكل عدواني. بحلول نهاية عام 2024، ستوظف إنتل ما يقرب من 16000 عامل أقل حول العالم.

كانت إنتل واحدة من عدد قليل من مشغلي المصانع الرائدة، وما لم يتقدم شخص آخر لملء الفراغ، فقد يتم تهميش أوروبا لإنتاج أكثر قليلاً من رقائق بدرجة المتحف.

من المؤكد أن سامسونج كبيرة بما يكفي للتدخل، لكن اقتصاديات ممارسة الأعمال التجارية في أوروبا قد لا تكون جذابة بما يكفي حتى مع بضعة مليارات من الإعانات لتخفيف حدة ذلك.

لن يتغير مصنع إنتل الفرعي Foundry كثيرًا

في حين أن إنتل تعطي الأولوية بشكل واضح لاستثماراتها في الولايات المتحدة، فإن المصنع الفرعي بكل ضجيجه لن يوقف نزيف Foundry، حتى مع اصطفاف AWS ووزارة الدفاع للحصول على حصتهما من الطاقة.

تم الإعلان عن المصنع الفرعي جنبًا إلى جنب مع خطط تصنيع شريحة نسيج الذكاء الاصطناعي وقالت إنها ستكلف نسخة مخصصة من معالجات Xeon 6 العملاقة القادمة من x86. في غضون ذلك، تعهد العم سام بتقديم 3 مليارات دولار لشركة إنتل لإنشاء سلسلة توريد آمنة لأشباه الموصلات بموجب برنامج يُعرف باسم "المنطقة الآمنة".

وبينما يعد هذا فوزًا ضروريًا للغاية لشركة إنتل فاوندري، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن إنتل من تحقيق أي إيرادات من أي من الصفقتين. وتبقى الحقيقة أن أعمال إنتل فاوندري تكافح من أجل تحقيق الربح - حيث أعلنت المجموعة عن خسائر تشغيلية بلغت 2.8 مليار دولار في الربع الأخير - ومن غير المرجح أن يتغير هذا في أي وقت قريب كشركة تابعة مستقلة.

إذن، ما الذي سيتم فصله بالضبط؟ بكل المقاييس، ليس كثيرًا. بموجب الهيكل الجديد، ستعمل إنتل فاوندري كشركة تابعة مستقلة داخل إنتل. وهذا يعني أنها ستحظى بمجلس إدارتها الخاص، ومزيد من الاستقلالية لملاحقة مصادر جديدة للتمويل، وبصريات أفضل محتملة بين شركات الرقائق التي لا تملك مصانع والتي تخشى بناء الرقائق في شركة منافسة.

ومع ذلك، حتى بالمقارنة مع شركة إنتل الفرعية من ألتيرا في أواخر العام الماضي، فإن جيلسنجر يحتفظ بقبضة محكمة للغاية على القسم. بدلاً من انتخاب رئيس تنفيذي جديد للإشراف على الشركة، سيستمر موظفو Intel Foundry في تقديم التقارير إليه.

لا شك أن هذا سيتغير بمرور الوقت، ونتوقع طرحًا عامًا أوليًا في الأفق، ولكن في الوقت الحالي، يظل مستقبل منتجات Intel متشابكًا بعمق مع نجاح Foundry. مع قرار نقل وحدات المعالجة المركزية Arrow Lake إلى TSMC، لم يعد يتم تصنيع سوى القليل جدًا من محفظة منتجات Intel لعام 2024 داخليًا. ومع ذلك، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسوف يتغير ذلك مع زيادة إنتاج عقدة عملية 18A من Intel في عام 2025 ووصولها إلى الإنتاج الضخم في عام 2026.