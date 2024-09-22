لعبة To the Moon تصل Xbox Series X/S وPS5 في 8 أكتوبر

ستتوفر لعبة To the Moon المستقلة العاطفية لعام 2011 قريبًا على Xbox Series X/S وPS5. أعلن المطور Freebird Games والناشر Serenity Forge هذا الأسبوع أن منافذ وحدات التحكم ستصل في 8 أكتوبر مقابل 10 دولارات. في الوقت نفسه، أصدروا جزءًا جديدًا في السلسلة - وهو فيلم قصير يسمى Just a To the Moon Series Beach Episode والذي يقدم إحدى نهايات السلسلة. إنه متاح الآن على Steam.



To the Moon هي مغامرة سفر عبر الزمن تتبع طبيبين طورا طريقة لمساعدة المرضى المحتضرين على تحقيق أعظم أحلامهم من خلال إعادتهم إلى الماضي داخل عقولهم. المريض في قلب القصة هو رجل مسن يدعى جوني، ورغبته الأخيرة هي الذهاب إلى القمر. أصبحت اللعبة، التي تم إطلاقها في الأصل للكمبيوتر الشخصي، محبوبة على مر السنين وتم توسيعها في النهاية إلى الأجهزة المحمولة وNintendo Switch.

وقد أعقبت Freebird Games هذه الحلقة بحلقة أخرى بعنوان Finding Paradise، والتي تركز على مريض مختلف، وقصة جريمة قتل تتعلق بالسفر عبر الزمن، Imposter Factory. وهناك أيضًا فيلم قصير مؤثر بعنوان A Bird Story. وكل هذه الأفلام مؤثرة للغاية. وقد وصف المطور أحدث حلقة، Beach Episode، بأنها "نصف النهاية" للسلسلة.