جوني إيف يعمل مع سام ألتمان في مشروع سري

ظهرت شائعات العام الماضي حول تعاون بين مصمم آبل السابق جوني إيف والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، لكن الاثنين لم يعلنا عن الأمر حتى الآن. لكن في ملف تعريفي لصحيفة نيويورك تايمز نُشر هذا الأسبوع، أكد إيف أن شركته LoveFrom تقود التصميم على منتج ذكاء اصطناعي يتم بناؤه مع ألتمان. كما يشارك في المشروع تانغ تان وإيفانز هانكي، وكلاهما شغل مناصب تصميم كبيرة في آبل.

هناك حتى الآن فريق من حوالي 10 موظفين مشاركين في المشروع، ومقره في مبنى مكاتب في سان فرانسيسكو وهو أحد العقارات العديدة التي اشتراها إيف في مبنى مدينة واحد، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. لكننا لا نعرف الكثير عن المنتج الذي يعملون عليه. يصف التقرير تان وهانكي وهما يتنقلان بين عقارات LoveFrom التي "تعلوها أوراق وصناديق من الورق المقوى تحتوي على أقدم الأفكار لمنتج يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجربة حوسبة أقل إزعاجًا اجتماعيًا من iPhone".

منذ أن تركت شركة Apple في عام 2019 لبدء LoveFrom، عملت شركة التصميم على تصميم خط وحتى أنف مهرج أحمر، لكننا لم نر الكثير في مجال الأجهزة - فقط جهاز تشغيل بقيمة 60 ألف دولار. وبينما يبدو أن منتج الذكاء الاصطناعي في الأفق، لا يوجد حاليًا جدول زمني لظهوره لأول مرة.