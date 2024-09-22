وفاة الممثل البريطاني ديفيد جرهام صاحب أشهر صوت في مسلسلات الكارتون

توفى الممثل البريطاني ديفيد جراهام صاحب أكثر الأصوات التليفزيونية شهرة في العالم عن عمر يناهز 99 عامًا.

خلال مسيرته المهنية الطويلة، قدم الممثل البريطاني ديفيد جراهام أصوات الشخصيات في المسلسلات التلفزيونية بما في ذلك Peppa Pig حيث شارك في أداء صوت الخنزير الجد، وفي Thunderbirds و Doctor Who .

في السابق، لمدة تقرب من عقدين من الزمن، أدى ديفيد جراهام دور الشرير في برنامج الخيال العلمي الطويل Doctor Who - معتمدًا على أسلوب مقطوع ثم تغذية صوته من خلال جهاز توليف.

وفي السابق، شارك ديفيد جراهام بصوته العذب في مسلسل Thunderbirds التلفزيوني وأفلام جيري أندرسون، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه لعب أيضًا دور طيار العرض جوردون تريسي ، والمهندس برينز، بين عامي 1965 و1966. في عام 2015، أصبح جراهام العضو الوحيد الأصلي في فريق التمثيل الذي عاد لإعادة إنتاج العرض على قناة ITV.

وفي وقت عرض البرنامج الجديد، قال ديفيد جراهام لصحيفة ميرور إنه استوحى صوت باركر من لقاء غداء مع نادل كان كبير خدم ملكي سابق. "قال، هل ترغب في رؤية قائمة النبيذ يا سيدي؟ وكانت هذه هي ولادة باركر".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن ابن جيري أندرسون، المنتج التلفزيوني جيمي، عزائه لعائلة ديفيد جراهام، قائلاً في بيان: "قبل بضعة أسابيع فقط، كنت مع 2000 من معجبي أندرسون في حفل جيري أندرسون في برمنغهام حيث احتفلنا بعيد ميلاده وكانت تلك المرة الأخيرة التي نلتقي فيها."

وأضاف: "من الداليكس إلى الجد الخنزير والعديد من الأصوات لعروض أندرسون بما في ذلك برينز وجوردون تريسي والرمز باركر. سوف نفتقده بشدة."