مهرجان الغردقة يخصص جلسة لعلاقة السياحة بصناعة السينما و تحويل الوطن العربي لبلاتوه مفتوح



عقد مهرجان الغردقة لسينما الشباب اليوم ندوة مهمة عن علاقة السياحة بصناعة السينما و كيفية تحويل الوطن العربي الى بلاتوه مفتوح و استثمار القوة الناعمة من السينما والسياحة في تحقيق اهداف مجتمعاتنا و نقل الصورة الايجابية عن الوطن العربي.

شارك في الندوة الخبير السياحي د. عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم ورئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر و المخرج البحريني بسام الذوادي و المخرج السعودي عمر الجاسر المخرج العراقي نزار شهيد و أدار الندوة الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير مهرجان الغردقة .

وقال الخبير السياحي الدكتور عاطف عبد اللطيف ان الوطن العربي يتمتع بمعالم سياحية وطبيعية كبيرة ويجب وضع تصورات ورؤى لتحويل الوطن العربي الى بلاتوه مفتوح و الاستفادة من السياحة والمعالم السياحية لخدمة الفن والسينما و كذلك الترويج للمعالم السياحية من خلال السينما والفن .

و أشار الى ان امريكا بنت قوتها وحضارتها بداية من السينما الامريكية التي شكلت صورة ذهنية معينة عن امريكا مؤكدا أن السينما الامريكية هي اقوى سلاح تمتلكه الولايات المتحدة الامريكية للتأثير على شعوب العالم و هذا يؤكد قوة السينما في العالم .

وقال المخرج السعودي عمر الجاسر ان السينما المصرية احببتنا في مصر ومازالت هوليود الشرق مصر بالنسبة لنا و الان في السعودية اصبحنا متكاملين كهيئات سعودية لاستقطاب صناع السينما و لدينا 49 جزيرة بالبحر الاحمر و حضارة بالمدن و السعودية حاليا اصبحت بلاتوه مفتوح و تتميز بسهولة التصاريح .

وقال ان اي عمل عربي يتم تصويره يتم دعمه بشكل كبير و هذا انعكس على زيادة السياحة الى 19 مليون سائح في 2024 بخلاف السياحة الدينية.

وكشف المخرج البحريني بسام الذوادي ان البحرين الان ليست لديها مشكلة في جذب صناع افلام و لكن جذب الافكار ونحن ما رأينا مصر الحديثة مثلا في الافلام الاجنبية ولكن يصورون الاثار و هذه الاشكالية انه يجب التركيز و التصوير على بلادنا الحديثة .

واوضح لابد من وجود هيئة عربية لدراسة الافلام واستقطاب النوعية التي تسلط الضوء على مدننا وحداثتنا وليس تصوير الاهرامات و الجمال و الصحراء فقط .

واشار الى وجود بيروقراطية شديدة في التصاريح و الموافقات للتصوير و لذلك لابد من تعديل وتبسيط الاجراءات في التصاريح و التراخيص ونحن في مصر نواجه تحديات العمل في جزر منعزلة وليست مؤسسة واحدة تسهل التراخيص ومؤخرا حدث هذا بالفعل.

وقال المخرج العراقي نزار شهيد ان العراق يتميز بطبيعة مختلقة جغرافية وطبيعية و لكن المشكلة نظرة الاخر للعراق فهم ينظرون للعراق كمنطقة حرب مشتعلة و اغلب الاعمال الاجنبية التي صورت الحرب العراقية كانت بعيدة عن العراق .

واضاف ان العراق يعاني من تعمد تشويه صورة العراق من السينما الأجنبية ولذلك يجب العمل على علاج هذا العوار .

وقال قدري الحجار مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب نحن ننادي بعمل فيلم يجمع صناع السينما من الوطن العربي و الغاء الرسوم من تصوير الاعمال السينمائية العالمية و العربية مثل ما يحدث حاليا في المغرب حاليا .

واجمع المشاركون على الاستفادة من دور اتحاد الفنانين العرب لتسهيل عملية السينما و التصوير بالدول العربية و لابد من اتفاق عدم تشتيت الجهود في العديد من المهرجانات ولكن يجب التركيز على مهرجانات مهمة و دعمها .

واتفق المشاركون على تصوير برنامج عربي مشترك عن الترويج للسياحة و التواصل لحل مشاكل وتعقيدات التراخيص و التصاريح .

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