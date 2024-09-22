إطلاق Dru للعناية بمرضى السكر والسمنة

أطلقت شركة المنير، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الصحية، تطبيقها الرائد Dru المتاح حاليًا للتحميل من على منصات iOS و. Android وتطبيق Dru لإدارة أسلوب الحياة والصحة العامة، هو تطبيق مصمم خصيصًا لدعم الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر، ومرحلة ما قبل السكر، والسمنة؛ حيث يوفر للمستخدمين حلاً سهلاً وشاملاً لمتابعة حالتهم الصحية من خلال هواتفهم الذكية.

ويهدف تطبيق Dru إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة والسمنة، كما يخدم الأشخاص الذين يسعون إلى اتباع نمط حياة صحي. ومن خلال تحليلات شخصية تعتمد على البيانات والمتابعة اللحظية، يساعد تطبيق dru المستخدمين على الاهتمام بصحتهم، سواء كانوا بحاجة إلى مراقبة مستويات السكر في الدم، أو تنظيم ضغط الدم وبينات حيوية أخرى.

قالت الدكتورة نهي خاطر، الرئيس التنفيذي لشركة المنير: "هدفنا من تطبيق Dru واضح، هو جعل الاعتناء بالصحة بسيط ومتاح للجميع"، مضيفةً: "نستهدف تلبية احتياجات ملايين الأشخاص الذين يعانوا من أمراض السكر والسمنة لمساعدتهم على عيش حياة أكثر صحة وعافية، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والاهتمام بالصحة".

وما يميز تطبيق Dru هو قدرته على المتابعة الصحية الشاملة، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل قراءات نسبة السكر في الدم، وضغط الدم، والأدوية، والأنشطة البدنية وأكثر من ذلك، من خلال تجربة متكاملة وسهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق الدعم على مدار 24 الساعة من فريق طبي مدرب من خلال المحادثات الفورية في التطبيق أو المكالمات الهاتفية. ويمكن للمستخدمين تخزين جميع سجلاتهم الطبية في مكان واحد، مما يضمن استمرارية أفضل في إدارة حالتهم الصحية. ويستفيد مستخدمو تطبيق Dru أيضًا من خصومات حصرية على التحاليل المعملية والأشعة والمراكز الطبية عبر شبكة واسعة من مقدمي الخدمات الطبية.

أضافت الدكتورة رانيا قدري، الرئيس التشغيلي لشركة المنير: "نحن لا نوفر مجرد تطبيق فحسب، بل هو شريان حياة للأشخاص الذين يتعاملون مع تحديات الأمراض المزمنة. وهدفنا هو المساهمة في بناء مجتمع داعم يشعر فيه المستخدمون بالقدرة على اتخاذ خطوات إيجابية نحو التحكم في صحتهم بشكل يومي".