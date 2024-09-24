أحمد بهاء: تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الأمن السيبراني

أكد المهندس أحمد بهاء - نائب رئيس شركة آي سيك، أن الدورة الحالية للمؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات سلط الضوء علي التحديات الأمنية المتفاقمة، حيث يسعي المؤتمر الي نشر الوعي حول المخاطر التي تتربص بالحكومات والمؤسسات والأفراد في العالم العربي بالإضافة الي ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، دعم الأبحاث والابتكار في مجال الأمن السيبراني، تنفيذ مبادرات تدريب مستمرة للكوادر المحلية، تطوير خطة شاملة للأمن السيبراني على المستوى الوطني لتكون مرجعية للمؤسسات الحكومية والخاصة في مصر.

أضاف بهاء خلال المؤتمر العربي لأمن المعلومات، أفاعليات الدورة الحالية، تشهد تنظيم مسابقة خاصة بالشباب المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، ويمنح فيها الفائزون جوائز Arab Security Cyber WarGames Championship، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة Arab Cyber Security Awards 2024 لتقييم أعمال الأمن الرقمي في المنطقة العربية من جانب الخبراء والمتخصصين في الشركات والمؤسسات المختلفة.