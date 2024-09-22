احتجاجات في متاجر آبل بجميع أنحاء العالم مع إطلاق آيفون 16

في يوم الجمعة، توافد العملاء من جميع أنحاء العالم إلى متاجر آبل لشراء آيفون 16 في يوم إطلاقه، لكن العملاء في أكثر من اثنتي عشرة مدينة قوبلوا باحتجاجات نظمها موظفون حاليون وسابقون في آبل.

المحتجون - الذين يحملون لافتات تقول إن آبل "تستفيد من الإبادة الجماعية" - طالبوا آبل بالتوقف عن الحصول على الكوبالت من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تشتهر المناجم بالظروف الخطيرة والأجور المنخفضة والاستخدام المتكرر لعمالة الأطفال وانتهاكات حقوق الإنسان.

قالت آبل إنها لا تحصل على المعادن من المناجم التي تحدث فيها هذه الظروف، رغم أنها قالت إن هناك "تحديات" في تتبع سلاسل توريد المعادن الخاصة بها. في عام 2022، أدى هذا التتبع إلى قيام الشركة بإزالة 12 موردًا.

استجوبت حكومة الكونغو مؤخرًا الشركة فيما يتعلق بـ "المعادن الدموية" المحتملة في سلسلة التوريد الخاصة بها.

كما طالب المحتجون شركة آبل بكسر صمتها بشأن الحرب الجارية في غزة، والتي وصفها بعض خبراء حقوق الإنسان بالإبادة الجماعية.

تم تنظيم الاحتجاجات، التي جرت في 10 دول، في المقام الأول من قبل مجموعة Apples Against Apartheid، وهي مجموعة تضم خمسة موظفين حاليين في Apple وحوالي اثني عشر موظفًا سابقًا في Apple. وقد شغلوا في المقام الأول أدوارًا في مجال البيع بالتجزئة في متاجر Apple.

تعاونت المجموعة، التي كانت تسمى في الأصل Apples4Ceasefire، مع منظمة Friends of the Congo ومجموعات ناشطة محلية في مدن حول العالم. تُظهر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المحتجين وهم يحملون لافتات خارج متاجر Apple في بريستول وريدينج ولندن وطوكيو وبروكسل وكيب تاون وأمستردام ومكسيكو سيتي ومونتريال وكارديف. في الولايات المتحدة، جرت الاحتجاجات في متجر Apple الرائد في الجادة الخامسة في مانهاتن، وكذلك في بالو ألتو وبيركلي.

لم يكن لدى العديد من هذه الاحتجاجات سوى عدد قليل من المشاركين، وغالبًا ما كانوا يلوحون بلافتات كبيرة وأعلام كبيرة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وفلسطين. لم يكن معظم المحتجين الذين حضروا المظاهرة من عمال شركة آبل أنفسهم.

كان أكبر عدد من المحتجين في برلين، حيث شارك أكثر من ثلاثين شخصًا في الاحتجاج. وقد هتفوا من خلف حاجز، مما أبعدهم عن متجر آبل. وتُظهر اللقطات ضباط الشرطة وهم يوجهون المحتجين بعيدًا، ويعتقلون شخصًا يرتدي كوفية. ويقول طارق رؤوف، أحد منظمي حملة آبل ضد الفصل العنصري، لـ WIRED إن خمسة متظاهرين تم اعتقالهم.

عمل رؤوف في متجر آبل في سياتل لمدة 12 عامًا قبل طرده في يوليو. ويقولون إنهم طُردوا بسبب "مشكلة فنية" يعتقدون أنها "كان ينبغي أن تكون تحذيرًا من سوء السلوك". ويعتقدون أن طردهم كان على الأرجح انتقامًا لتحدي الشركة علنًا بشأن "التحيز والعنصرية ضد الفلسطينيين". ولم ترد آبل على الفور على طلب التعليق على الاحتجاج أو ادعاء رؤوف.

"الفكرة هي أننا نريد أن نجلب هذا لهم كمستهلكين، وبالتالي نريد أن نعطل أكبر يوم في العام لديهم بقدر ما نستطيع"، كما يقول رؤوف لـ WIRED. "نريد منهم أن يقيموا مقدار الأموال التي يكسبونها في يوم الإطلاق، وعدد الهواتف التي يمكنهم بيعها، وأن نظهر لهم بوضوح أن هناك الكثير من الدعم لهذه المجتمعات التي يتجاهلونها فقط".

في مارس، نشرت منظمة Apples Against Apartheid رسالة مفتوحة وقع عليها ما يقرب من 300 من عمال Apple الحاليين والسابقين، والتي زعمت أن موظفي التجزئة والشركات يتعرضون للتأديب أو "الفصل بشكل غير عادل" لدعمهم للشعب الفلسطيني من خلال ارتداء الدبابيس والأساور والكوفيات.

على موقع Instagram، قبل إطلاق iPhone 16، شجعت منظمة Apples Against Apartheid الناس على مقاطعة iPhone16، والنشر حول هذه القضية عبر الإنترنت، واستخدام نظام التذاكر عبر الإنترنت لشركة Apple للتحدث ضد ما يعتقدون أنه تواطؤ مزعوم للشركة في الكونغو وغزة.

شهد يوم الجمعة أحدث احتجاج نظمه عمال التكنولوجيا الحاليون والسابقون ضد موقف شركتهم من الحرب في غزة. وكان عمال جوجل نشطين بشكل خاص في الاحتجاج على مشروع نيمبوس، وجوجل بلس، وجوجل بلس.

وعقد الحوسبة السحابية بقيمة 2 مليار دولار من أمازون مع الحكومة والجيش الإسرائيليين. لقد قاطعوا المؤتمرات المرتبطة بإسرائيل، وفي مايو، نظموا احتجاجًا في عدة مدن واحتلوا مكاتب أسفر عن اعتقال تسعة عمال. طردت جوجل هؤلاء العمال، وأكثر من 40 آخرين. قدم هؤلاء الموظفون السابقون لاحقًا شكوى إلى مجلس العلاقات العمالية الوطني.