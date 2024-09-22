مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد منافسات اليوم الأحد عددًا من المباريات المهمة والقوية في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، التي يأتي في مقدمتها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، بجنب كأس القارات للأندية ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة على النحو التالي:

كأس القارات للأندية:

يستضيف فريق العين الإمارات نظيره فريق أوكلاند سيتي على ستاد هزاع بن زايد بنادي العين في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس القارات للأندية، وتذاع المباراة حصريًا على قناة أبو ظبى الرياضية.

دوري أبطال أفريقيا:

تشهد بطولة دوري أبطال أفريقيا عددًا من المباريات ضمن منافسات دور الـ23 على النحو التالي:

ساجرادا اسبيرانسا ضد إينوجو رينجرز وتنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وميلو ضد ستاد أبيدجان في تمام الساعة السابعة مساءً، وأسكو كارا ضد دجوليبا في نفس التوقيت.

ويلتقي الجيش الملكي مع المريخ في تمام الساعة التاسعة مساءً، وأخيرًا يلتقي الهلال مع سان بيدرو في تمام الساعة العاشرة مساءً.

كأس الكونفيدرالية الأفريقية:

كما تقام اليوم أيضًا مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على النحو التالي:

ديناموز ضد أورابا يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وسيمبا أمام الأهلي طرابلس في تمام الساعة الرابعة عصرًا، و فيتا كلوب ضد ستيلينبوش في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويلتقي سانت إيلوي لوبوبو مع اونزي برافوش في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وأوثو دويو ضد بلاك بولز في نفس التوقيت بينما يلعب إنييمبا ضد اتوال فيلانت في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويواجه أسيك ميموزا نظيره كارا في تمام الساعة السابعة مساءً ويواجه المصري البورسعيدي نظيره الهلال الليبي في نفس التوقيت، بينما يلعب جراف دي داكار مع راسينج كلوب ابيديجان في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويواجه اتحاد الجزائر نظيره الملعب التونسي في نفس التوقيت.

الدوري الإنجليزي:

تشهد منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي اليوم مباراتين، تجمع الأولى بين برايتون ونوتينجهام في تمام الساعة الرابعة عصرًا وتذاع على قناة beIN Sports HD 1.

وتجمع المباراة الثانية بين مانشستر سيتي وآرسنال في قمة نارية تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وتذاع قمة مانشستر سيتي وأرسنال حصريًا على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

تقام اليوم الأحد 4 مواجهات ضمن منافسات الجولة السادسة من مستبقة الدوري الإسباني، حيث يلتق خيتافي مع ليجانيس في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3، ويلتقي أتلتيك بيلباو مع سيلتا فيجو في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2

وفي مباراة مرتقبة يستضيف فريق فياريال نظيره فريق برشلونة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع مباراة برشلونة وفيا ريال حصريًا على قناة beIN Sports HD 3، وأخيرًا يواجه رايو فاليكانو نظيره أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي:

فيورنتينا X لاتسيو – الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD Sports 1 HD

مونزا X بولونيا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD

روما X أودينيزي – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

انتر ميلان X ميلان – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

الدوري الألماني:

باير ليفركوزن X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

شتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

سانت باولي X لايبزيج – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي:

موناكو X لوهافر – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 4

أنجيه X نانت – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مونبلييه X أوكسير – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ستاد بريست X تولوز – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ليون X مارسيليا – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4