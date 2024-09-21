علي بابا وإنفيديا تتعاونان في حل متقدم للقيادة الذاتية وخدمات الحوسبة

تتعاون وحدة خدمات الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة علي بابا القابضة وشركة أشباه الموصلات العملاقة إنفيديا في مبادرة الذكاء الاصطناعي التي ستمكن شركات صناعة السيارات الصينية من تطوير تجربة القيادة الذاتية لأصحاب المركبات الذكية.

أعلنت علي بابا كلاود، العمود الفقري للتكنولوجيا الرقمية لعملاق التجارة الإلكترونية، يوم الجمعة عن هذا التعاون، حيث كشفت عن حل نموذج متعدد الوسائط كبير الحجم لتطبيقات السيارات التي طورتها بالاشتراك مع إنفيديا وشركة Banma Network Technology الناشئة، مزود حلول قمرة القيادة الذكية لشركة علي بابا، في مؤتمر Apsara الذي يستمر حتى يوم السبت. تمتلك علي بابا صحيفة South China Morning Post.

تم دمج محفظة Qwen الخاصة بشركة علي بابا كلاود ومقرها هانغتشو من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) - بما في ذلك Qwen2-7B و Qwen2-VL - مع منصة Drive AGX Orin من إنفيديا للسيارات ذاتية القيادة. نماذج اللغة الكبيرة هي التكنولوجيا التي تدعم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT.



يمثل هذا أول دمج لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة من Alibaba Cloud في منصة السيارات Drive من Nvidia، والتي تستخدمها شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية الكبرى - بما في ذلك Li Auto وGreat Wall Motors وZeekr Intelligent Technology من Geely Auto ووحدة السيارات الكهربائية من Xiaomi - لتشغيل أساطيل الجيل التالي الخاصة بهم.

تعمل منصة Drive AGX Orin من Nvidia على نظام رقاقة بمثابة العقل لأنظمة القيادة الآلية الذكية التي تستخدمها شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية الكبرى. الصورة: Handout



لقد نجحت تقنية تسريع النماذج من Nvidia بالفعل في تقليل التكاليف الحسابية بشكل كبير وتقليل زمن الوصول في المعالجة في الوقت الفعلي للمهام المعقدة بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي من Alibaba Cloud. وهذا يضمن تجربة ذكية سلسة وغير منقطعة لكل من السائقين والركاب، وفقًا لـ Alibaba Cloud.

وقال تشو جينجرين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في علي بابا كلاود، في الحدث: "بالتعاون مع شركائنا، نريد تمكين المزيد من الشركات والأفراد لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي".

بفضل القدرات المتقدمة التي تتمتع بها Qwen في التعامل مع الاستفسارات المعقدة ومعالجة الذكاء البصري، سيمكن حل LMM الجديد المساعدين الصوتيين داخل السيارة من المشاركة في محادثات ديناميكية متعددة الأدوار، وفقًا لـ Alibaba Cloud. سيتمكن هؤلاء المساعدون أيضًا من تقديم توصيات، تتراوح من تقديم معلومات حول المعالم القريبة إلى اقتراح تشغيل مصابيح السيارة الأمامية بشكل استباقي أثناء ظروف معينة.

كجزء من حل LMM هذا، سيمكن Mobile Agent من Alibaba Cloud مالكي المركبات من تنفيذ الأوامر الصوتية دون عناء، مثل طلب ميلك شيك من خلال تطبيق توصيل الطعام، مما يؤدي إلى تجارب أكثر ثراءً داخل السيارة، وفقًا لـ Alibaba Cloud.