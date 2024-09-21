القوات الروسية تتسلم شاحنات سايبرترك من إيلون ماسك

زعم الرئيس الشيشاني المدعوم من الكرملين رمضان قديروف أنه قدم شاحنتين سايبرترك معدلتين من إنتاج تسلا للقوات الروسية العاملة في الأراضي الأوكرانية المحتلة.

ويقال إن المركبات المستقبلية المسلحة بمدافع رشاشة تستخدمها القوات المشاركة فيما تشير إليه روسيا باسم "العملية العسكرية الخاصة".

صرح قديروف: "تم إرسال شاحنتين سايبرترك أخريين إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة". "تؤدي التكنولوجيا الغربية أداءً جيدًا ضد" النازيين الأوكرانيين "الغربيين. وأضاف أن التنقل والراحة والقدرة على المناورة - مثل هذه الصفات التي تتمتع بها السيارة الكهربائية تحظى بتقدير كبير هنا. لم يؤثر التعطيل عن بعد عليها. تعمل الآلات بشكل طبيعي دون أعطال".

في أغسطس، شارك قديروف مقطع فيديو لنفسه وهو يقود شاحنة سايبرترك حول أراضي قصره، موضحًا قدرات السيارة. كانت الشاحنة مزودة ببرج رشاش، وارتدى كاديروف حزام ذخيرة بينما كان يقف أمام السلاح.

في ذلك الوقت، أعلن كاديروف أن السيارة ستُرسل إلى خطوط المواجهة في دونباس وألمح إلى أنه يتوقع المزيد من الابتكارات من مؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، لاستخدامها في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

لم تصدر تسلا تعليقًا على الاستخدام المبلغ عنه لمركباتها في الحرب، ولا يزال مدى استخدام هذه الشاحنات السايبرترك غير واضح.