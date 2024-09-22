"أجى فيلا".. أول معرض صور متخصص فى الطوابع والتاريخ البريدي بالإسكندرية

افتتح المتحف اليونانى بالاسكندرية مساء امس فعاليات أول معرض صور متخصص في الطوابع والتاريخ البريدي في مصر بالإسكندرية، تحت شعار معرض «اچي فيلا»، والذي تقيمه الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد بالقاهرة،

وافتتح المعرض الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف اليوناني الروماني، وماريو ديبسكوالي، قنصل فخري إيطاليا بالإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد، ومجلس إدارة جمعية الإسكندرية لهواة طوابع البريد، ومندوبون عن هيئة البريد المصري، حيث يعد المعرض خاص بهواية جمع الطوابع والتاريخ البريدي والمهتمين بهذه الهواية.

وقال هاني سلام رئيس الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد بالقاهرة، إن المعرض يضم مجموعات نادرة من مقتنيات عارضين دوليين من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى مجموعات منتقاة لعارضين من دائرة الدراسات المصرية بلندن وإدارة خدمة هواة الطوابع بالهيئة القومية للبريد، كذلك مشاركات من بعض الهواة العرب.

أضاف في تصريح له عقب الافتتاح، أن معرض «إچي فيلا» ينفرد بكونه معرض أنه متخصص في الدراسات البريدية المصرية وإصدارات هيئة البريد منذ نشأتها عام 1865، حيث يتنافس فيه الهواة من مختلف دول العالم والمهتمين بتاريخنا البريدي العريق في عرض دراساتهم ومقتنياتهم من الطوابع والمواد البريدية.

وأوضح الدكتور محمد عمر، منسق عام المعرض وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد، أن المعرض يقدم 160 فريم عرض مجموعات طوابع نادرة ومميزة، ما يوفر فرصة رائعة وتجربة فريدة للمهتمين بهواية جمع الطوابع في مدينة الإسكندرية بشكل خاص وفي مصر بشكل عام للتعرف على العديد من الدراسات البريدية لهذه المجموعات النادرة التي سجلت تاريخ مصر عبر الفترات الزمنية المختلفة.

أكد على دورها الريادي في مجال الطوابع فضلًا عن الاحتفاء بهواية جمع الطوابع لما تحمله من قيم ثقافية وتاريخية.،وفور الافتتاح، شهد جناح المعرض الذي تم إعداده لهيئة البريد المصري، إقبال كبير من الزوار، والذين أجروا جولة للحضور داخل قاعات المتحف باللغتين العربية والإنجليزية.