عيسى أبوالعلا يتوج بلقب بطولة عمان الدولية للجولف

توج نجم منتخب مصر الوطنى للجولف عيسى ابو العلا بطلا بجدارة لبطولة عمان الدولية المفتوحة للرجال والتى اقيمت بالعاصمة العمانية مسقط.

سجل عيسى اربع ضربات تحت المعدل بعد انتهاء الجولة الثالثة والاخيرة من المنافسات مسددا 212 ضربة بواقع 72 ضربة فى الجولة الأولى و 68 ضربة فى الثانية و 72 ضربة فى الجولة الثالثة والاخيرة لينهى المنافسات متفوقا على اقرب منافسيه صاحب المركز الثانى الاماراتى احمد ريان بفارق 12 ضربة الذى سدد 224 ضربة .

وجاء فى المركز الثالث لاعبنا المصرى احمد نعيم فيما احتل لاعب منتخبنا الوطنى وشقيق عيسى ابو العلا الاصغر محمد ابو العلا لتحقق مصر ثلاثة مراكز من المراكز الخمس الاولى فى البطولة والتى شارك فيها اكثر من دولة منها الإمارت والبحرين واسكتلندا ونيجيريا والهند وكوت ديفوار وامريكا وانجلترا.

من جانب اخر وصلت بعثة منتخب السيدات والناشئات الى تونس برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف المهندس خالد الصيرفى استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية.

وفور الوصول الى تونس حرصت لاعبات المنتخب على اداء مرانا خفيفا تحت اشراف المدير الفنى البريطانى ستيف بورتون والمدرب العام عزت ابو القاسم.

ويؤدى الفريق مرانه الأساسى والاخير غدا الاحد ويعقبه اقامة حفل الافتتاح للبطولة فيما تبدأ المنافسات الرسمية اعتبارا من بعد غد الاثنين وتستمر لمدة ثلاثة ايام.