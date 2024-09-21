موظفو OpenAI مندهشون من تغيير شعار العلامة التجارية

قد تخضع OpenAI لتغييرات هائلة في العام المقبل، والتي تشمل الحصول على شعار جديد تمامًا. وفقًا لمجلة Fortune، لم يكن الموظفون متحمسين عندما حصلوا على لمحة خاطفة من شعارها الجديد المفترض في اجتماع للشركة على مستوى الشركة مؤخرًا. اختفى رمز الزهرة السداسية للشركة، والذي أصبح معروفًا جدًا بفضل شعبية ChatGPT. بدلاً من ذلك، تم استبداله بـ "O" أسود كبير أو حلقة أو دائرة بسيطة وجدها الموظفون خالية من الإبداع - حتى أنها مشؤومة.

بناءً على كيفية وصف مصادر المنشور له، يبدو الشعار الجديد وكأنه عكس شعار OpenAI الحالي تمامًا، والذي تم تصميمه لتمثيل "الدقة والإمكانات والتفاؤل". يبدو أن الشركة بدأت جهود إعادة التصميم قبل عام بعد توظيف أشخاص جدد لفريقها الإبداعي والتصميمي الداخلي. تقول مجلة فورتشن إن أحد الأسباب التي تدفع شركة OpenAI إلى تبني مظهر جديد تمامًا هو أنها لا تمتلك الخطوط المستخدمة في شعارها وموقعها الإلكتروني. ربما تتطلع الشركة إلى تعزيز هويتها مع تحولها إلى اسم مألوف.

كما ذكرت مجلة فورتشن سابقًا أن شركة OpenAI ستغير هيكلها المؤسسي غير الربحي المعقد العام المقبل. بدأت الشركة كمؤسسة غير ربحية، ولا تزال كيان غير ربحي يسيطر على ذراعها الربحية. وبحسب ما ورد، أخبر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الموظفين أن الشركة تبتعد عن هيكلها غير الربحي وتصبح شركة ربحية تقليدية أكثر. ومع ذلك، إذا استمع قادة OpenAI إلى تعليقات الموظفين، فسوف تظهر OpenAI الجديدة بشعار آخر وليس شعارًا يعتبره حتى أفرادها شريرًا.