تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.. نادى مدينة ٦ أكتوبر يُنظم فعاليات مهرجان الرياضة للجميع

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، نظم نادى مدينة ٦ أكتوبر الرياضي فعاليات مهرجان الرياضة للجميع والرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع اتحاد الاتحادات النوعية والاتحاد المصرى للرياضة للجميع والاتحاد المصري لرياضات الإلكترونية، بمشاركة 2000 فرد من مختلف الأعمار السنية.



تخلل المهرجان مجموعة من الأنشطة والفعاليات في رياضات السباحة، كرة الطائرة، كرة اليد، الدراجات، سلاح الشيش، الرماية، عروض للجمباز، الكاراتيه، مسيرة للمشي، بجانب أنشطة القادرون بإختلاف وأنشطة فنية للأطفال.



شهد الفعاليات، الدكتورعماد البناني نائب رئيس الاتحادات النوعية ورئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، الدكتورمحمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الدكتورعبد اللطيف صبحي رئيس مجلس إدارة نادي ٦ اكتوبر، الدكتورمحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية، شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، الدكتور محمد صبحي حسانين رئيس لجنه إعداد للبطل البارالمبي، أحمد خليفة رئيس الاتحاد المصري للحمام الزاجل، بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة النادي.