ختام تصفيات اختيار منتخب الجيت كوني دو استعدادا للبطولات القادمة

أعلن الاتحاد المصري للجيت كوني دو، برئاسة عادل حسن، عن ختام تصفيات اختيار عناصر المنتخب الوطني للعبة بمختلف المراحل العمرية والتي اقيمت في مركز التنمية الشبابية الشيخ زايد في الإسماعلية.

وشهدت التصفيات تواجد عدد كبير من اللاعبين والذين يمثلون مختلف المراحل العمرية ومختلف الأندية من كافة محافظات الجمهورية وهو ما اتاح للوقف على أفضل العناصر القادرة على تمثيل مصر بالشكل المشرف خلال البطولات الدولية المقبلة.

وقال عادل حسن، رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو، إن مصر تمتلك عدد كبير من ممارسي اللعبة بمختلف محافظات الجمهورية الأمر الذي يتيح لنا الاختيار لأفضل العناصر للانضمام إلى منتخب الفراعنة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو أنه سيتم اختيار عناصر ذات كفاءة عالية ذات مستوى فني وبدني عالي مؤكدا أنه سيتم العمل على العناصر التي سيتم اختيارها من خلال إقامة المعسكرات والتدريبات حتى يصلوا إلى الجاهزية الكاملة.

وحضر التصفيات التي أقيمت في الإسماعيلية تحت رعاية المحاسب عادل حسن رئيس الاتحاد وبوجود اللواء تامر حسين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد واللواء هاني فوزي القائم باعمال أمين الصندوق والمهندسة إيمان البيك مشرف عام المنتخبات وعضو مجلس الإدارة وجراند محسن أمين مؤسس اللعبة والمدير الفني للاتحاد وسعيد حسان المدير التنفيذي للاتحاد وبرعاية المستشار مراد السعيد رئيس منطقة الإسماعيلية والمستشار أسامة العطار عضو مجلس إدارة منطقة الاسماعيلية.