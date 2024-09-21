وزارة الشباب تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لــ «تنمية المهارات القيادية للشباب» في الغربية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية ،

فعاليات البرنامج التدريبي لــ «تنمية المهارات القيادية للشباب» ، بمشاركة 100 شابًا وشابة من الكوادر الشبابية المميزة بمراكز شباب المحافظة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وتناولت فعاليات اليوم الاخير من البرنامج

محور :" نحو بناء نموذج واقعي في صناعة القائد الناجح" ، كيفية توفير مساحة تدريبية ملهمة للكوادر الشبابية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتأهيلهم للمستقبل، مع استعراض أدوات القيادة واستراتيجياتها ومنهجياتها، وطرق اكتشاف القدرات والطاقات الكامنة لدى القادة ، بمشاركة /الدكتور شيماء أغا ، عضو المجلس القومي للمرأة .

كما تعرف المشاركون في الجلسة الختامية علي

كيفية " إدارة الأزمات وإتخاذ القرارات ،إدارة الوقت، والعمل ضمن الفريق ،وكذا مهارات الإتصال والتواصل ، بالإضافة الي التفكير الإبداعى ، تحديات الادارة و الاعمال في القرن الحادي والعشرين ، ميزات وصفات الادارة الحديثة والمعاصرة ، وأساليب وأدوات المفكر الناحج ، أنماط الشخصيات الادارية وسبل نجاح كل شخصية منها ، مبادئ وأسس الادارة الابتكارية والادارة المنفتحة ، آليات ادارة الحوارات والمناقشات " حيث ادارت الجلسة الدكتورة / راندا الديب ، أستاذ بكليه التربيه- جامعة طنطا.

تجدر الإشارة الي أن البرنامج يستهدف :" بناء القدرات وصقل المهارات القيادية للمشاركين تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتعزيز الهيكل الإداري للدولة بكافة قطاعاتها بالصف الثاني من الكوادر المؤهلة لتولي المناصب القيادية خلال المرحلة المقبلة" .