السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزارة الشباب تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لــ «تنمية المهارات القيادية للشباب» في الغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية ،  
فعاليات البرنامج التدريبي لــ «تنمية المهارات القيادية للشباب» ، بمشاركة 100 شابًا وشابة من الكوادر الشبابية المميزة بمراكز شباب المحافظة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وتناولت فعاليات اليوم الاخير من البرنامج 
محور :" نحو بناء نموذج واقعي في صناعة القائد الناجح" ، كيفية توفير مساحة تدريبية ملهمة للكوادر الشبابية  وتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتأهيلهم للمستقبل، مع استعراض  أدوات القيادة واستراتيجياتها ومنهجياتها، وطرق اكتشاف القدرات والطاقات الكامنة لدى القادة ، بمشاركة /الدكتور شيماء أغا ، عضو المجلس القومي للمرأة .

كما تعرف المشاركون في الجلسة الختامية علي 
كيفية " إدارة الأزمات وإتخاذ القرارات ،إدارة الوقت، والعمل ضمن الفريق ،وكذا مهارات الإتصال والتواصل ، بالإضافة الي التفكير الإبداعى ، تحديات الادارة و الاعمال في القرن الحادي والعشرين  ، ميزات وصفات الادارة الحديثة والمعاصرة ، وأساليب وأدوات المفكر الناحج ، أنماط الشخصيات الادارية وسبل نجاح كل شخصية منها ، مبادئ وأسس الادارة الابتكارية والادارة المنفتحة ، آليات ادارة الحوارات والمناقشات " حيث ادارت الجلسة الدكتورة / راندا الديب ،  أستاذ بكليه التربيه- جامعة طنطا.

تجدر الإشارة الي أن البرنامج يستهدف :" بناء القدرات وصقل المهارات القيادية للمشاركين  تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتعزيز  الهيكل الإداري للدولة بكافة قطاعاتها بالصف الثاني من الكوادر المؤهلة لتولي المناصب القيادية خلال المرحلة المقبلة"  .

الجريدة الورقية