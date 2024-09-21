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حزب الله يستهدف موقع لواء الـ300 بفرقة 146 ‏في ثكنة أدميت بالصواريخ حزب الله يقصف مقر الدفاع الجوي الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصواريخ الكاتيوشا
السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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باحث سياسي: ما حدث في لبنان كارثة حقيقية بكل المقاييس

لبنان
لبنان

قال الكاتب والباحث السياسي، أسعد بشارة، إن ماحدث في لبنان كارثة حقيقية بكل المقاييس، ويعكس مدى قدرة إسرائيل في الإختراق المعلوماتي.

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لبنان: 31 شهيدًا بينهم 3 أطفال إثر الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

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استشهاد سوري في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

حزام ناري تنفذه إسرائيل

وأضاف "بشارة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك حزام ناري تنفذه إسرائيل على بلدات جنوب لبنان، مؤكدًا أن الكيان المُحتل يستدرج حزب الله لحرب كبيرة ومفتوحة.

نوه أن الرد من قبل حزب الله قريب وسيكون قوي، مشيرًا أن حسن نصر الله أعلنها قبل ذلك أن للحزب القدرة على قصف العمق الإسرائيلي.

إسرائيل تبحث عن أي إنتصار

تابع أن إسرائيل تبحث عن أي إنتصار، فقد دمرت غزة بشكل كامل، وتذهب حاليًا على الجنوب اللبناني لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة.

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