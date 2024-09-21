باحث سياسي: ما حدث في لبنان كارثة حقيقية بكل المقاييس

قال الكاتب والباحث السياسي، أسعد بشارة، إن ماحدث في لبنان كارثة حقيقية بكل المقاييس، ويعكس مدى قدرة إسرائيل في الإختراق المعلوماتي.

حزام ناري تنفذه إسرائيل

وأضاف "بشارة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك حزام ناري تنفذه إسرائيل على بلدات جنوب لبنان، مؤكدًا أن الكيان المُحتل يستدرج حزب الله لحرب كبيرة ومفتوحة.

نوه أن الرد من قبل حزب الله قريب وسيكون قوي، مشيرًا أن حسن نصر الله أعلنها قبل ذلك أن للحزب القدرة على قصف العمق الإسرائيلي.

إسرائيل تبحث عن أي إنتصار

تابع أن إسرائيل تبحث عن أي إنتصار، فقد دمرت غزة بشكل كامل، وتذهب حاليًا على الجنوب اللبناني لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة.