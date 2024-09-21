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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لأبناء قري" حياة كريمة"

"الشباب والرياضة " تنظم معسكر لطلائع قري "حياة كريمة " بمحافظة دمياط

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء،  معسكر لأبناء قري "حياة كريمة " من محافظات ( شمال سيناء - الفيوم - بنى سويف - المنيا - البحيرة - كفر الشيخ ) ، بمشاركة ١٥٠ طليع وطليعة،  بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة، خلال الفترة من ٢٠ - ٢٥ سبتمبر الجاري ، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لأبناء قري" حياة كريمة"  وللتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".


ويهدف المعسكر إلي دمج أبناء سيناء و أبناء قري" حياة كريمة"  وتغير نمط الحياة لهم ،  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، ضمن مبادرة "صيف شبابنا"  و تنمية مهارات وقدرات النشء من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة( الترفيهة - الثقافية - الترويحية - الفنية ).


 

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