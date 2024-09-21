"الشباب والرياضة " تنظم معسكر لطلائع قري "حياة كريمة " بمحافظة دمياط

فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لأبناء قري" حياة كريمة"

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، معسكر لأبناء قري "حياة كريمة " من محافظات ( شمال سيناء - الفيوم - بنى سويف - المنيا - البحيرة - كفر الشيخ ) ، بمشاركة ١٥٠ طليع وطليعة، بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة، خلال الفترة من ٢٠ - ٢٥ سبتمبر الجاري ، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لأبناء قري" حياة كريمة" وللتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".



ويهدف المعسكر إلي دمج أبناء سيناء و أبناء قري" حياة كريمة" وتغير نمط الحياة لهم ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، ضمن مبادرة "صيف شبابنا" و تنمية مهارات وقدرات النشء من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة( الترفيهة - الثقافية - الترويحية - الفنية ).



