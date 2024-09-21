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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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محلل سياسي يكشف تطورات الوضع الصحي بلبنان نتيجة الغارة الإسرائيلية (فيديو)

لبنان
لبنان

كشف المحلل السياسي أحمد عز الدين، عن تطورات الوضع الصحي في لبنان؛ نتيجة الغارة الإسرائيلية، قائلًا إن إسرائيل تشن هجومًا واسعًا، حيث استهدفت مناطق سكنية ذات كثافة سكانية، وهناك عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

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إسرائيل اتجهت لحرب مفتوحة

وأضاف "عز الدين"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل اتجهت لحرب مفتوحة من جانب واحد، لافتًا إلى أن لبنان كان لها موقف واضح في أن الحل لن يكون بالقوة، وأن القوة لن تعيد الهدوء للحدود، ولن تعيد المستوطنين لمنازلهم.

إسرائيل لا تريد التهدئة

ونوه المحلل السياسي، بأن إسرائيل لا تريد التهدئة، وخير دليل على ذلك الموقف الأمريكي الذي أراد التهدئة، لكن "نتنياهو" دائمًا ما يسعى لنزع فتيل التفجير والتصعيد.

وشدد المحلل السياسي، على أن الوضع متوتر جدًا وإسرائيل مستمرة في تصعيدها ومستفيدة من الواقع الإقليمي والدولي الذي يساعدها على ممارسة كل عدوانها، خاصة في غياب الضبط الأمريكي، وانشغال الدول الأخرى بمشاكلها التي لا تستطيع التخلي عنها.

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