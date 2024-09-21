ختام البرنامج التعريفي التدريبي"المبادرات المجتمعية الصحية "في إطار مشروع أسرة بمحافظة أسيوط

فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان"..

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع هيئة باثفيندر ومركز خدمات التنمية CDS، المرحلة الثانية من برنامج المبادرات المجتمعية الصحية بمراكز الشباب بمحافظة أسيوط خلال الفترة من (15-19) سبتمبر 2024 للشباب والفتيات في الفئة العمرية (18 - 29) سنه، وبمشاركة 600 شاب وفتاه من أبناء المحافظة على مدار خمسه أيام متتالية، وذلك تمهيداً للمشاركة في معسكر مبادرات الصحة المجتمعية في أكتوبر المقبل.

تتضمن موضوعات البرنامج التعريفي التدريبى "إدارة المشاريع، الانخراط المجتمعي، القيادة والابتكار، ريادة الأعمال، الترويج الصحي"، كما سيتم مناقشة القضايا الخاصة بالموضوعات الآتيه" الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، العنف القائم على الدور الإجتماعي والممارسات الضارة، المساواة بين الجنسين، الاستدامة، وتغير المناخ، والمبادرات الخضراء".