الصورة الكاملة من موقع الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت

رصد مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، الصورة الكاملة من موقع الغارة الإسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت، موضحًا أن هذا الاستهداف الذي نتج عنه عشرات من الشهداء وأكثر من 60 مصابًا من المدنيين.

الغارة الإسرائيلية بالضاحية

وشدد عبدالفتاح، خلال رسالة له على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الغارة الإسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت عدد من البنايات السكنية في بيروت، موضحًا أن هناك دمار كبير حل بهذه المنطقة، مؤكدًا أنه خلال اللحظات الحالية هناك حجم مجهودات مبذولة على الأرض كبيرة جدًا من قبل قوات الدفاع المدني، والذي تحاول انتشال جثامين الشهداء.

وأوضح أن هناك مجهودات من قبل قوات الدفاع المدني على مدار أكثر من 20 ساعة حتى الآن، في ظل تواجد مكثف من سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين والشهداء إلى المستشفيات سواء الموجودة بالضاحية الجنوبية لبيروت أو المستشفيات الأخرى الواقعة خارج المنطقة.

العثور على الشهداء والإصابات

وأشار إلى أن الدولة اللبنانية تبذل المزيد من الجهود في محاولة العثور على أي من الشهداء والإصابات، بالإضافة للحفاظ على سلامة البنايات لأخرى في ظل ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداءات متكررة وهذا اليوم الخامس للاعتداء الإسرائيلي على لبنان.