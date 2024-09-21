"الشباب والرياضة " تشارك في افتتاح الدورة الثامنة لملتقى "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

برعاية فخامة رئيس الجمهورية وتحت شعار "بكره أحلى بينا "..

شاركت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، في افتتاح الدورة الثامنة من ملتقى "أولادنا "لفنون ذوي القدرات الخاصة، تحت شعار "بكره أحلي بينا " ، والذي يُقام برعاية فخامة رئيس الجمهورية، و بالتعاون مع مؤسسة "أولادنا" ، ووزارات الثقافة ،التضامن ، السياحة ، الخارجية، الهجرة ، التخطيط ، الآثار ، هيئة تنشيط السياحة ، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث تقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى ، خلال الفترة من٢٠-٢٧ سبتمبر الجاري .

ويشارك في الفعاليات عدد من دول عربية وأجنبية تضم ( مصر، الصين، الجزائر، زيمبابوى، الكونغو ، المغرب ، جنوب أفريقيا ، غانا ، تونس ، الهند ،السودان، سيريلانكا ، المكسيك ،السعودية، لبنان، ليبيا،كولومبيا ،الكونجو، عمان اسبانيا ،المغرب، تونس، اليمن ، فلسطين) .

وتتضمن الفعاليات عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها؛ دار الأوبرا المصرية ، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، متحف القوات الجوية ، كلية الفنون الجميلة ، شارع المعز ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.