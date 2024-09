نتفليكس تكشف عن لعبة Blood Line: A Rebel Moon Game

في فعالية نتفليكس المباشرة Geeked Week 2024، التي يقدمها "جو مانغانيللو" (من أعماله Deal or No Deal Island) شاهد المعجبون الحاضرون في "أتلانتا" والمشاهدون حول العالم عبر روابط البثّ المباشر لمحات خاطفة وأخبارًا ومفاجآت من المسلسلات والأفلام والألعاب المفضّلة لدى الجماهير، منها "لعبة الحبّار" و"آركين" و"ون بيس" و"أفاتار: مسخّر الهواء" و "لا تتحرّكي" و"وينزداي آدامز" و"كوبرا كاي" و"تومب رايدر: أسطورة لارا كروفت" وDevil May Cry وغيرها الكثير.

ضمن مجموعة الألعاب التي كُشف عنها، قدّم "زاك سنايدر"، مؤلف Rebel Moon، نظرة أولى حصرية على لعبة Blood Line: A Rebel Moon Game التي ستعرض حصريًا لمشتركي نتفليكس في عام 2025. وقد طوّرت شركة Super Evil Megacorp (من أعمالها Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate وCatalyst Black وVainglory) لعبة الأكشن التعاونية عبر الإنترنت هذه، والتي يتقمّص فيها اللاعب دور أحد المتمردين ويختار ما بين مجموعة متنوعة من الفئات للانضمام إلى تمرد سرّي يقاوم من أجل استعادة كوكبهم من طغيان "الكوكب الأم".

وتستمر احتفالات فعالية Geeked Week حين يقبل "دالاس ليو" و"إيان أوسلي" (من مسلسل نتفليكس "أفاتار: مسخّر الهواء") التحدي الأكبر ويقدّمان للمعجبين لمحة مبكّرة عن Squid Game: Unleashed. شاهدوا الصديقين (والعدوّين أحيانًا) وهما يتنافسان معًا، أو ضد، بعضهما للنجاة بحياتيهما قبل بدء عرض اللعبة حصريًا على نتفليكس في وقت لاحق من هذا العام. ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم الثاني المرتقب بشدة من مسلسل "لعبة الحبّار" في 26 ديسمبر 2024، مع بدء عرض الموسمين الثالث والأخير في عام 2025.

تعود سلسلة ألعاب Monument Valley الجائزة على عدة جوائز في رحلة جديدة مشوّقة في عالم ساحر من الألغاز عبر لعبة Monument Valley 3 التي ستُعرض في 10 ديسمبر. وأعلن المطورون خلال فعالية Geeked Week 2024 المباشرة عن توفر اللعبة الآن للتسجيل المبكر، حتى يتمكن اللاعبون من التسجيل ليكونوا أول من يستمتع باللعب. وأثناء انتظار الجزء الجديد، يمكن للّاعبين الاستمتاع بلعبة Monument Valley 1 التي صدرت مؤخرًا، ولعبة Monument Valley 2 التي ستصدر في 29 أكتوبر.

كما تم الكشف عن مزيد من الأخبار المتعلقة بألعاب نتفليكس في فعاليةGeeked Week 2024 المباشرة عبر ملخّص فيديو لأبرز الأحداث مستعرضًا عدّة ألعاب قادمة، حيث تم تأكيد توفر لعبة Civilization VI وStreet Fighter IV CE قريبًا على نتفليكس، إلى جانب الإعلانات السابقة حول توفر ألعاب "كارمن ساندييغو" وChicken Run: Eggstraction وDon’t Starve Together وTales of the Shire وLab Rat.

يعود Geeked Week في عامه الرابع مكتسيًا حُلّة أبهى من سابقاتها، إذ يُقدّم للمعجبين الحاليين والجدد الأعمال الحصرية التي يترقبونها إضافة للمشاركة والتفاعل الذي يتوقون إليه. وسيتم عرض المزيد من المسلسلات والأفلام والألعاب المحبوبة بطرق ممتعة ومسلية في الفعالية الثقافية لهذا العام، والتي توّجت بحدث يمكن حضوره شخصيًا في "أتلانتا" يوم الخميس 19 سبتمبر. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة GeekedWeek.com، وتصفح جميع الأخبار العاجلة من الأيام 1 و2 و3.

شُق طريقك عبر الألغاز في عالم جميل من الأشكال المعقدة التي تم تشييدها بهندسة مستحيلة، وأرشد الأميرة الصغيرة الصامتة "إدا" في رحلتها الغامضة عند خروجها في مهمة عبر متاهة من المعالم الأثرية. تتضمن نسخة Netflix هذه كل فصل من لعبة المغامرة والألغاز المحبوبة هذه الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى التوسعتين Forgotten Shores وIda's Dream. اكشف كل ألغاز Monument Valley فيما تستكشف هذا العالم الخيالي.



انضم إلى "سبونج بوب" لحل ألغاز الفقاعات الملونة في لعبة إطلاق الفقاعات الأكثر قدرة على الامتصاص والاختراق تحت سطح البحر. نفخ الهولندي الطائر الفقاعات في جميع أنحاء منطقة "قاع الهامور"، والأمر متروك لـ"سبونج بوب" لتفجيرها بعيدًا. تفضل بزيارة الأماكن والوجوه واللحظات التي لا تُنسى من الرسوم المتحركة الكلاسيكية "سبونج بوب سكوير بانتس" من Nickelodeon في لعبة ألغاز الفقاعات الملونة والغريبة هذه.

أغرِق سفن منافسيك أو سيغرِقون سفنك! نفِّذ خططًا تكتيكية ذكية واستعن بترسانة أسلحة قوية لإغراق أسطول عدوك المُخبأ في لعبة التخمين الكلاسيكية هذه. حقق أقصى استفادة من كل مرة تخمين في لعبة تبادل الأدوار الاستراتيجية الكلاسيكية هذه، الشبيهة بمطاردة القط للفأر. رتّب سفنك على الشبكة وخُض معارك بحرية مثيرة ضد لاعبين من جميع أنحاء العالم، واكتشف من منهم يتمكن من تحديد مواضع سفن العدو وإغراقها قبل الآخر. تضيف مجموعة الأسلحة الخاصة بُعدًا تكتيكيًا جديدًا للعبة، بينما تتيح لك مظاهر السفن القابلة للتخصيص والصور الرمزية للاعبين وغيرها الكثير من الأدوات فرض سيطرتك على مجريات اللعبة. انطلق بأقصى سرعة، فأسطورتك تنتظرك!



ريثما تنتظر لعبة Civilization VII لمصممها "سيد ماير"، استعد للغوص في عالم Civilization VI على نتفليكس. وسيتمتع الأعضاء بصلاحية الوصول إلى جميع حزم التوسعة والمحتوى المشمولين في "الإصدار البلاتيني" للعبة. كل ما تحتاج إليه لتأسيس إمبراطورية أسطورية هو الوقت واستراتيجية مدروسة بدقة. ابنِ مدنًا مترامية الأطراف واستثمر في التقدم الثقافي وشكّل تحالفات أو شنّ حربًا، فالعالم بين يديك لتقوده في هذه اللعبة الاستراتيجية الكلاسيكية. صمم لعبة Civilization مصمم الألعاب الأسطوري "سيد ماير"، وهي لعبة استراتيجية تعتمد على تناوب الأدوار، تواجه فيها أعظم قادة العالم في التاريخ بينما تبني إمبراطورية تصمد على مر السنين. سواءً أكنت جديدًا في ألعاب تناوب الأدوار الاستراتيجية أو مخضرمًا فيها، فستمنحك لعبة بناء العالم الشاسعة التكتيكية هذه الأدوات لتنشئ حضارة وترشدها بدءًا من أول مستوطنة عصر حجري إلى ما بعدها.



تحكّم في 32 محاربًا عالميًا واختبر قوّتك أمام لاعبين من جميع أنحاء العالم. تُكمّل Street Fighter IV: Champion Edition تركيبة لعبة الفوز عبر تقديم لعبة القتال الأكثر حماسًا على الهواتف النقّالة. يمكن لعشاق Street Fighter القدامى عيش متعة التشويق والتعرف على عناصر التحكم من فورهم. أما للّاعبين العاديين، فتقدم Street Fighter IV إعدادات وتدريبات متعددة تضعك على طريق النصر. وفي إضافة حصرية على نسخة نتفليكس من اللعبة، يستطيع لاعبي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS وAndroid التنافس ضد بعضهم من خلال خاصية اللعب المشترك عبر المنصات.