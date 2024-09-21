أمان تتعاون مع الجود لتجهيز شنط المدارس

في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، نظمت مؤسسة الجود الخيرية يوماً مميزاً حافلاً بالعطاء بالتعاون مع موظفي شركة أمان القابضة داخل مقر الشركة؛ تم خلاله تجهيز الحقائب المدرسية ومستلزمتها والأدوات التعليمية بهدف توزيعها على الطلاب الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية.

شارك في تجهيز المستلزمات المدرسية عدد من موظفي شركة أمان القابضة حيث تستهدف مؤسسة الجود بالتعاون مع شركة أمان القابضة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة في مختلف المحافظات، خصوصًا مدن وقرى الصعيد.

أعرب محمد فرغلى المدير العام لمؤسسة الجود عن سعادته بالتعاون مع موظفي أمان في تجهيز المستلزمات الدراسية للطلاب المستحقين؛ مشيرًا إلى أن أمان تعد أحد الشركاء الداعمين لمؤسسة الجود الخيرية، حيث يسعى الطرفان لتحقيق حياة أفضل للأسر الأولى بالرعاية.



وتابع فرغلى أن هذا التعاون يعكس إيماننا المشترك بحق كل طالب في التعليم وتقديم الدعم اللازم له، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية ويضمن استكمال الطالب لسنواته الدراسية في أجواء من الطمأنينة، مع تلبية كافة احتياجاته واحتياجات أسرته دون نقص.

وأكد محمد شوشة رئيس قطاع التسويق أن شركة أمان القابضة ومؤسسة الجود يجمعهما رؤية مشتركة والتزام مستمر بدعم التعليم وتمكين الطلاب من تحقيق أحلامهم، حيث تبقى هذه المبادرات خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل.

وأعرب شوشة عن سعادته بكون أمان القابضة أحد الشركاء الداعمين لمؤسسة الجود الخيرية حيث يجمع الطرفين أهدافا نبيلة وخدمات مجتمعية مشتركة، فضلا عن أنها أحد أبرز قنوات الدفع الإلكتروني الداعمة لمختلف أنشطة مؤسسة الجود الخيرية وسنواصل الجهود الثنائية من أجل الوصول بالمساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.