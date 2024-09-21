«النادي» يحتفل بالمولد النبوي الشريف ويكرم أبناءه المتفوقين علمياً ورياضياً

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة..

شهد نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر، إحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، وتكريم أبناء النادي من المتفوقين علمياً وفنياً ورياضياً، بالتعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر الإحتفالية، فضيلة الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، و السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، واللواء توحيد توفيق عضو مجلس أمناء النادي، ونائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور خالد خلاف عضو مجلس أمناء، والمهندس أحمد عامر رئيس شركة الإدارة "يو أف سي مصر"، والاستاذ أحمد عادل المدير التنفيذي للنادي.



استهل الحفل الذي نظمه النادي، تكريم المتفوقين علمياً من أبناء النادي في المراحل التعليمية المختلفة، أعقبها تكريم المتفوقين رياضيا وفنياً، ثم كلمة ترحيبية للواء توحيد توفيق عضو مجلس أمناء النادي الذي قدم التهنئة القلبية للسادة الأعضاء والحضور بذكرى المولد النبوي الشريف، أعقبها كلمة السفيرة نبيلة مكرم والتي قدمت خلالها التهنئة للحضور والشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومسئولي النادي على هذا المناسبة الرائعة و التنظيم.

كما تحدث فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، عن حب رسول الله للكائنات والدعوة الى حب الحياة من خلال سيرته النقية العطرة، قائلا عدد من آيات القرآن الكريم، وتحدثا عن النبى الكريم صلى الله عليه وسلم والفضائل والأخلاق الكريمة التى يجب أن نتعلمها و نعمل بها، وتحدثا عن ضرورة الاقتداء بالنبى وأن نعمل بسنته، موجهاً الشكر لإدارة نادي النادى لتنظيم هذه المناسبة.

كما أحي الحفل فرقة الإنشاد الديني "نور النبي" وسط تفاعل كبير من الاعضاء، وقدمت الفرقه عدد كبير من أغانى الإنشاد الدينى ومجموعة متنوعة من القصائد الصوفية التراثية منها: "صلاة الفاتح "، و"محمد رسول الله"، و"باب المدينة"، و"حيته يوم الغار حمامة"، و"على باب الكريم"، و"ياسيدي يا رسول الله يا سندي"، "الليلة فرح النبي"، وغيرها.