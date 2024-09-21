نيمار والونش يخوضان دريبات تأهيلية على هامش ودية الزمالك مع فريق الشباب

أدى محمود حمدي "الونش" وسيد عبد الله "نيمار" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش الودية المقامة على ملعب النادي بين الفريق الأول وفريق الشباب مواليد 2005.

وخاض الثنائي التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال بالفريق، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويخضع "الونش" للمرحلة الأخيرة من التأهيل بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق، في حين يعاني سيد عبد الله "نيمار" من إصابة عضلية.

وحرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في ملعب النادي لمتابعة المباراة الودية المقامة بين الفريق الأول لكرة القدم وبين فريق الشباب مواليد 2005، في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر له يوم 27 سبتمبر الجاري.

وعقد أحمد سليمان جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة على هامش المباراة للاطمئنان على الفريق قبل السفر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة، وكان الزمالك سبق وفاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في كينيا بهدف دون رد.