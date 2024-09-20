فتح باب التدريب في برنامج التسويق الرقمي

تُعلن مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب على مهارات التسويق الرقمي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشمل البرنامج عدة مواضيع، منها التعريف بالمفاهيم الأساسية لعلم التسويق، وكيفية بناء ميزة تنافسية لرائدات الأعمال وتطويرها، وإعداد خطة تسويق رقمي بكفاءة وفاعلية، واختيار الجمهور المستهدف من حملات الدعاية والتسويق، ومهارات التسويق الرقمي باستخدام مواقع فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، وتقديم الدعم والاستشارات للخطط التسويقية الخاصة برائدات الأعمال وصاحبات المشروعات الإنتاجية والخدمية.

شروط الالتحاق:

- أن تكون المتقدمة مصرية

- في الفئة العمرية من 18 إلى 50 عامًا

- تقدم منتجًا يدويًا أو مشروعًا خدميًا

- لديها حسابًا على موقع فيسبوك

- حاصلة على مؤهلٍ عالٍ أو فوق المتوسط

- تجيد استخدام الحاسب الآلي والإنترنت

-لديها حاسب آلي

يبدأ التدريب في شهر أكتوبر.