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السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تكنولوجيا

فتح باب التدريب في برنامج التسويق الرقمي

بوابة الوفد الإلكترونية

تُعلن مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب على مهارات التسويق الرقمي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

ويشمل البرنامج عدة مواضيع، منها التعريف بالمفاهيم الأساسية لعلم التسويق، وكيفية بناء ميزة تنافسية لرائدات الأعمال وتطويرها، وإعداد خطة تسويق رقمي بكفاءة وفاعلية، واختيار الجمهور المستهدف من حملات الدعاية والتسويق، ومهارات التسويق الرقمي باستخدام مواقع فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، وتقديم الدعم والاستشارات للخطط التسويقية الخاصة برائدات الأعمال وصاحبات المشروعات الإنتاجية والخدمية.

شروط الالتحاق:

- أن تكون المتقدمة مصرية
- في الفئة العمرية من 18 إلى 50 عامًا
- تقدم منتجًا يدويًا أو مشروعًا خدميًا
- لديها حسابًا على موقع فيسبوك
- حاصلة على مؤهلٍ عالٍ أو فوق المتوسط
- تجيد استخدام الحاسب الآلي والإنترنت
-لديها حاسب آلي

يبدأ التدريب في شهر أكتوبر. 

الجريدة الورقية