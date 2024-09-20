تصوير فيلم 28 Years Later باستخدام iPhone 15 Pro Max

تم تصوير تكملة فيلم الزومبي 28 Years Later لداني بويل باستخدام العديد من هواتف iPhone 15 Pro Max الذكية، وفقًا لتقرير صادر عن Wired.

وهذا يجعله أكبر فيلم تم صنعه على الإطلاق باستخدام هواتف iPhone، حيث كانت الميزانية حوالي 75 مليون دولار.

هناك بعض التحذيرات الرئيسية التي تستحق التطرق إليها. أولاً وقبل كل شيء، فإن المصدر في القصة مجهول، حيث طُلب من موظفي الفيلم التوقيع على اتفاقية عدم الإفصاح.

أيضًا، لم يتم تصوير الفيلم بالكامل باستخدام هاتف Apple الذكي المتطور من العام الماضي. أكدت Engadget أن بويل وفريقه استخدموا مجموعة من الكاميرات المختلفة، وكان iPhone 15 Pro Max مجرد أداة واحدة.

أخيرًا، ليس الأمر كما لو أن المخرج وضع الهاتف الذكي على حامل ثلاثي القوائم وأنهى الأمر. يبدو أن كل هاتف iPhone تم تكييفه للتكامل مع عدسات DSLR ذات الإطار الكامل. وبالحديث عن ذلك، فإن هذه العدسات الاحترافية تكلف ثروة صغيرة. كما تم وضع الهواتف في أقفاص واقية.

حتى لو لم تُستخدم الهواتف حصريًا لصنع هذا الفيلم، إلا أنه لا يزال بمثابة لحظة اكتمال الدائرة بالنسبة لبويل وفريقه. تم تصوير فيلم 28 Days Later الأصلي في المقام الأول على كاميرا فيديو احترافية تكلفت 4000 دولار في ذلك الوقت. سجلت كاميرا الفيديو هذه لقطات على أشرطة MiniDV.

28 Years Later هو الإدخال الثالث في الامتياز ومن المقرر أن يُعرض في دور العرض في يونيو 2025. الفيلم من بطولة جودي كومر وآرون تايلور جونسون ورالف فاينز وسيليان مورفي. سيكون هذا أول ثلاثة أفلام جديدة تدور أحداثها في عالم الزومبي الغاضبين سريعي الحركة.

تفاصيل الحبكة غير موجودة، لكن جميع الأفلام الثلاثة القادمة من تأليف أليكس جارلاند. شارك في كتابة الفيلم الأول ومنذ ذلك الحين ذهب لإخراج أفلام من هذا النوع مثل Ex Machina وAnnihilation ومؤخرًا Civil War. كما قام أيضًا بعمل برنامج تلفزيوني غير مقدر حقًا يسمى Devs.

أما بالنسبة لتقاطع الهواتف الذكية وهوليوود، فقد تم تصوير العديد من الأفلام باستخدام هواتف iPhone. وتشمل هذه Tangerine لشون بيكر وUnsane لستيفن سودربيرج.