الخشاب مديرا فنيا للنصر

اعلن نادي النصر الرياضي برئاسة المستشار اشرف لطفي والمستشار حسن اسماعيل امين الصندوق التعاقد رسميا مع كابتن شريف الخشاب نجم مصر ونادي غزل المحلة السابق لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء قرار مجلس إدارة النادي بتعيين كابتن شريف الخشاب مديرا فنيا للفريق بعد اعتذار عبد الحميد علي ميدو المدير الفني للفريق عن الاستمرار في منصبه كما وجه مجلس الإدارة الشكر له على الفترة الماضية مع الفريق.

وتم تعيين وائل القباني نجم مصر ونادي الزمالك السابق في منصب المدرب العام مع استمرار كابتن محمد عبد الفتاح كفتة مديرا للكرة وتصعيد كابتن حازم ممدوح مدرب مساعد واستمرار كابتن محمد صبحي مدربا لحراس المرمى واشرف حامد مديرا إداريا ومحمد راوي اداري ودكتور محمد عبد الوهاب طبيب الفريق.

وتم توقيع العقود رسميا عقب الجلسة التي جمعت المستشار اشرف لطفي جلسة مع كابتن شريف الخشاب ووائل القباني تم خلالها مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق وتشكيل الجهاز الفني وبنود التعاقد.

ومن المقرر أن يقود شريف الخشاب مران الفريق غدا السبت استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني ب.

ومن المعروف ان شريف الخشاب يمتلك خبرات كبيرة في عالم التدريب حيث سبق له تدريب أندية غزل المحلة وسموحة وكفر الشيخ والاوليمبي والمنيا كما خاض مسيرة تدريبية خارج مصر مع أندية الجزيرة الليبي والأنصار السعودي والبقعة الاردني والخابورة العماني ومسقط العماني.