تحديث نظام PS5 يمحو أخطاء Final Fantasy XVI المزعجة

أطلقت شركة Sony تحديثًا لنظام PS5 يوم الجمعة تقول عنه Square Enix إنه استجابة لأخطاء Final Fantasy XVI التي أحدثها آخر تحديث للبرنامج الثابت للجهاز.

تناول الناشر التحديث على X (Twitter). "ردًا على الأعطال والأخطاء الرسومية التي كانت تحدث في إصدار PlayStation5 من Final Fantasy XVI، أصدرت [Sony Interactive Entertainment] تحديثًا جديدًا للنظام"، كما نشر الحساب. "يرجى محاولة تنزيل هذا التحديث وتثبيته".

قبل الإصلاح المزعوم اليوم، أبلغ المستخدمون أن تحديث نظام PS5 الأسبوع الماضي (24.06-10.00.00) تسبب في تعطل Final Fantasy XVI أثناء تحميل الحفظ أو السفر السريع. يمكن أن يضيف أيضًا مربعات سوداء مزعجة تعيق الكاميرا داخل اللعبة.

لقد أبقت شركة Sony الأمور غامضة، ووصفت التحديث الذي يتضمن الإصلاح المزعوم (24.06-10.01.00) فقط بأنه يعمل على تحسين "أداء واستقرار برامج النظام". وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغ موقع IGN عن أخطاء مماثلة في Star Wars Outlaws وDeath Stranding وNo Man’s Sky. ولم يتضح بعد ما إذا كان التحديث يعمل على إصلاح خلل تلك الألعاب.

ادعى المستخدمون على Reddit أن تحديث اليوم قد أصلح المشكلات المتعلقة بلعبة Final Fantasy XVI. وكتب u/AdSweaty411: "لقد لعبت لمدة ساعة بعد التحديث دون أي مشاكل". وأضاف مستخدم Reddit u/Icy-Confection-312: "نعم، لا توجد مشاكل حتى الآن". (سنقوم بتحديث هذه القصة إذا ظهرت أي تقارير إضافية عن الأخطاء).

يمكنك تحديث جهاز PS5 الخاص بك بالانتقال إلى الإعدادات > النظام، ثم برنامج النظام > تحديث برنامج النظام والإعدادات. بعد ظهور التحديث، اختر تحديث برنامج النظام. إذا لم ترَ التحديث المتاح (ولم تقم بتثبيته بالفعل)، فأعد تشغيل وحدة التحكم وحاول مرة أخرى.