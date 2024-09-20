أي طراز iPhone 16 يجب عليك شراؤه؟

هل شاهدت العرض التقديمي الرئيسي لشركة Apple، واتخذت قرارًا أن تقوم بالترقية إلى iPhone 16، والسؤال الآن هو، أي من طرازات iPhone 16 الأربعة يجب عليك شراؤها؟ هناك iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، وتتراوح أسعارها من 829 دولارًا أمريكيًا إلى 1199 دولارًا أمريكيًا.

سنوضح الاختلافات والتشابهات بين كل طراز في هذا الدليل لمساعدتك في العثور على الترقية المناسبة. كل هذه الهواتف متاحة الآن.



آه، السؤال القديم. هل يجب عليك الحصول على iPhone الجديد، هل يعمل هاتفك الحالي بشكل جيد تمامًا؟ إذا كانت التجربة جيدة في الغالب ولكن ربما تدهور عمر البطارية، فحاول إجراء تبديل البطارية أولاً - تقدم Apple برنامج استبدال البطارية مقابل رسوم متواضعة - وقد ينفخ هذا حياة جديدة في جهازك. هناك أيضًا طرق أكثر لإصلاح iPhone أكثر من أي وقت مضى.

ولكن إذا كان استخدام هاتفك الحالي محبطًا، فقم بالترقية! مثل مجموعة iPhone 15، تحتوي مجموعة iPhone 16 بالكامل على منفذ USB-C. ستتمكن هذه الأجهزة الجديدة أيضًا من الاستفادة من ذكاء Apple (إلى جانب iPhone 15 Pro)، على الرغم من أن هذه الميزات لن تصل حتى أكتوبر. إذا كنت تشعر أنك ستستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي القادمة من Apple - أو كنت تريد فقط تجربتها - فإن أفضل خيار لك هو الترقية.

إذا قررت القيام بذلك، فاقرأ دليلنا حول كيفية بيع جهاز iPhone الخاص بك. تأكد من عمل نسخة احتياطية لجهاز iPhone الخاص بك أولاً، وإعادة ضبطه إلى إعدادات المصنع لمسح بياناتك من الجهاز. لدينا أيضًا نصائح حول كيفية إعداد جهاز iPhone الجديد الخاص بك لتحقيق أقصى استفادة من جهازك الجديد.

أي طراز iPhone 16 مناسب لك؟

تتضمن مجموعة iPhone 16 iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max. الأولان متطابقان في كل شيء باستثناء حجم الشاشة وعمر البطارية، وينطبق الشيء نفسه على طرازي Pro. داخل كل مجموعة من أجهزة iPhone، أنت تقرر إلى حد كبير ما إذا كنت تريد هاتفًا صغيرًا أم كبيرًا.



مع ذلك، تميل أجهزة iPhone الأكبر حجمًا إلى امتلاك أفضل عمر للبطارية. لقد منحني iPhone 16 Pro Max وiPhone 16 Plus ساعات إضافية من وقت التشغيل مقارنة بأخواتهم الأصغر حجمًا. يمكنك بسهولة اصطحاب الهواتف الأكبر حجمًا إلى صباح اليوم الثاني بشحنة واحدة، حتى مع الاستخدام المكثف. إذا كانت عمر البطارية هي أولويتك القصوى، فاختر بين الطرازات الأكبر حجمًا.

تحتوي جميع أجهزة iPhone هذه على زر Action، الذي يحل محل مفتاح كتم الصوت ويمكن تكوينه الآن، بحيث يمكنك تكرار وظيفة مفتاح كتم الصوت أو تنفيذ إجراء آخر، مثل تشغيل مصباح يدوي أو تشغيل اختصار. تحتوي جميعها أيضًا على زر التحكم في الكاميرا الجديد (نعم، إنه زر). يمكنك استخدامه لفتح الكاميرا والتقاط صورة، ولكن الضغط الخفيف يُظهر أوضاع كاميرا مختلفة ويمكنك تحريك إصبعك إلى اليسار أو اليمين عبر سطح الزر للتنقل بين أوضاع مختلفة ومستويات تكبير وأكثر من ذلك. في النهاية، يمكنك استخدام هذا الزر لتشغيل Visual Intelligence، وهي نسخة Apple من Google Lens - وجه جهاز iPhone الخاص بك إلى شيء في العالم الحقيقي للحصول على مزيد من المعلومات عنه.



يمكن الآن لكل طراز من iPhone 16 الاستفادة من ميزة فيديو رائعة تسمى Audio Mix. تتيح لك هذه الميزة تغيير صوت مقاطع الفيديو الخاصة بك عند تحريرها عن طريق اختيار ملف تعريف صوتي. وتشمل هذه الميزة In-Frame، التي تركز الصوت على أي شخص في الإطار؛ تتوفر أيضًا أنماط التصوير الفوتوغرافي المعاد تصميمها في المجموعة بالكامل. وهي تشبه المرشحات تقريبًا ولكنها أفضل - بدلاً من تغيير مظهر الصورة بالكامل، يمكن لهذه الأنماط الحفاظ على درجات لون البشرة حتى لا تبدو غريبة ويمكنها تعديل أجزاء أخرى من الصورة مثل الظلال والإبرازات. إنها من بين الميزات البارزة في أحدث الهواتف، لذا جربها! تمنحك Apple أيضًا مزيدًا من التحكم في مظهر لون بشرتك، بدلاً من اتباع نهج واحد يناسب الجميع كما تفعل Google مع هواتف Pixel.

إن Apple Intelligence هي الميزة الرئيسية، والطريقة الوحيدة لتجربة قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة هي استخدام هاتف يدعمها: مجموعة iPhone 16، أو iPhone 15 Pro، أو iPhone 15 Pro Max. لقد تناولت هذه الميزات بتفاصيل أوسع في دليل iOS 18 الخاص بنا وقمت بتقييم العديد منها في مراجعتي لجهاز iPhone 16 Pro، ولكن باختصار، فهي تتضمن تجربة Siri محدثة، ونسخ صوتي في الوقت الفعلي في Voice Notes وNotes (حتى تسجيل المكالمات)، وميزات مساعدة الكتابة مثل التدقيق اللغوي وتغيير نغمة رسائلك. ستأتي ميزات أخرى مثل القدرة على إنشاء الصور لاحقًا.

الأساسيات هي نفسها في جميع المجالات. تحتوي جميعها على شاشات OLED يمكنها الوصول إلى ذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة في ظروف مشمسة خارجية، وتصنيف مقاومة للماء IP68، وزجاج Ceramic Shield الجديد من Apple أقوى مرتين في الأمام والخلف (لا يزال زجاجًا، لذا احصل على حافظة). كما تحصل أيضًا على دعم الشحن اللاسلكي MagSafe، والذي يدعم الآن معيار Qi2 لتحقيق توافق أوسع مع الملحقات؛ تبيع Apple شاحن MagSafe اللاسلكي الجديد الذي يمكنه شحن هذه الهواتف بشكل أسرع، وأخيرًا لديه كابل أطول.

المواصفات: iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max

الشاشة: 6.1 بوصة، 60 هرتز، OLED، 2000 نيت 6.7 بوصة، 60 هرتز، OLED، 2000 نيت 6.3 بوصة، 120 هرتز (ProMotion)، OLED، 2000 نيت، شاشة تعمل دائمًا 6.9 بوصة، 120 هرتز (ProMotion)، OLED، 2000 نيت، شاشة تعمل دائمًا

المعالج: A18 A18 A18 Pro A18 Pro

التخزين: خيارات 128 و256 و512 جيجابايت خيارات 128 و256 و512 جيجابايت خيارات 128 و256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت خيارات 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت

الكاميرات: كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، و12 ميجابكسل عريضة للغاية مع ماكرو كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، و12 ميجابكسل عريضة للغاية مع ماكرو كاميرا Fusion بدقة 48 ميجابكسل، و48 ميجابكسل عريضة للغاية مع ماكرو، و12 ميجابكسل مقربة مع تقريب 5x كاميرا Fusion بدقة 48 ميجابكسل، و48 ميجابكسل عريضة للغاية مع ماكرو، و12 ميجابكسل مقربة مع تقريب 5x

سرعات USB-C: USB 2، حتى 480 ميجابت/ثانية USB 2، حتى 480 ميجابت/ثانية USB 3، حتى 10 جيجابايت/ثانية USB 3، حتى 10 جيجابايت/ثانية

الألوان: وردي، أزرق مخضر، أزرق مخضر، أبيض، وأسود وردي، أزرق مخضر، أزرق مخضر، أبيض، وأسود أسود، أبيض، طبيعي، أسود صحراوي، أبيض، طبيعي، صحراوي

المواد: ألومنيوم ألومنيوم تيتانيوم تيتانيوم

السعر: 829 دولارًا 929 دولارًا 999 دولارًا 1199 دولارًا

الصورة: جوليان Chokkattu

إليك كيفية اختلافهم عن بعضهم البعض وعن أسلافهم:

iPhone 16 (829 دولارًا): يعمل iPhone 16 مقاس 6.1 بوصة بمعالج A18، وهو أسرع بنسبة 30 بالمائة من iPhone 15 وأسرع بنسبة 60 بالمائة من iPhone 12. يدعم منفذ USB-C سرعات بيانات USB 2 (تصل إلى 480 ميجابت في الثانية)، ولكن قد لا تكون هذه مشكلة إذا كنت نادرًا ما تنقل الملفات عبر كابل. قامت Apple بترقية الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط المزيد من التفاصيل، ولأنها تحتوي على ضبط تلقائي للصورة، يمكنك استخدامها ككاميرا ماكرو لالتقاط صور للأشياء عن قرب.

iPhone 16 Plus (929 دولارًا): iPhone 16 Plus مطابق لجهاز iPhone 16 ولكنه يحتوي على شاشة أكبر مقاس 6.7 بوصة. يعني الحجم الأكبر أيضًا أنه يحتوي على بطارية أقوى، ويمكن أن تدوم أكثر من يوم بشحنة واحدة. يتطابق كلا هذين الهاتفين من iPhone بشكل أوثق مع أجهزة Pro أكثر من أي وقت مضى، مع عدم وجود سوى عدد قليل من الأشياء التي قد تهمك مثل شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز أو كاميرا تكبير بصري 5x. نعم، هناك أشياء أخرى يمكن لأجهزة Pro القيام بها، ولكن العديد منها عبارة عن ميزات كاميرا رائعة من غير المحتمل أن تستخدمها.

iPhone 16 Pro (999 دولارًا): يتقدم iPhone 16 Pro مقاس 6.3 بوصة (8/10، WIRED Recommends) بعدة طرق. أولاً، الشاشة أكبر من سابقتها مع حواف أنحف حول الشاشة. جودة البناء هي التيتانيوم، وهو أكثر متانة من الألومنيوم في طرازات iPhone 16. تدعم الشاشة أيضًا ProMotion، مما يعني أن الشاشة يمكن أن تتجدد 120 مرة في الثانية، مما يجعلها أكثر استجابة وسلاسة (هذا هو المعيار في معظم الهواتف الذكية). لا تزال أجهزة iPhone Pro هي الوحيدة التي تدعم الشاشة التي تعمل دائمًا. كما أنها تتميز بشريحة A18 Pro، التي تحتوي على نواة رسوميات إضافية لأداء أفضل قليلاً في الألعاب، كما تحتوي نوى وحدة المعالجة المركزية في هذه الشريحة أيضًا على أحجام ذاكرة تخزين مؤقتة أكبر، مما يعني أن هذا المعالج أسرع قليلاً بشكل عام من A18 في iPhone 16.