إكسنس حيث منصة التداول الرائدة بأرقام قياسية وتجربة

تعد منصة Exness هو واحدة من المنصات السبّاقة عالميًا في مجالات التداول في العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات (CFDs)، حيث يقدم خدمات موثوقة ومبتكرة للمتداولين والمستثمرين على حد سواء.حيث تأسست Exness في عام 2008، وشهدت حجم هائل من التطورت السريعة لتصبح الوجهة الموثوقة لأكثر من 200,000 مستثمر نشط شهريًا.حيث تنفرد المنصة بتوفيرأدوات متقدمة للغاية وشروط تنافسية، مما يجعلها خيارا متميزاً للعديد من المتداولين .

بماذا تتميز منصة Exness:

أولا: التنظيم والتراخيص: تعد Exness مرخصة من العديد من الهيئات الرقابية المرموقة على سبيل المثال هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة (FCA) بالإضافة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، مما يؤكد على ضمان أعلى مستويات الشفافية والأمان لجميع عملائها. بالإضافة إلى أنها تخضع للوائح شديدة الصرامة تهدف لحماية أموال المتادولين وتوفير بيئة آمنة. ثانيا: أدوات تداول متقدمة: تقدم المنصة مجموعة مختلفة من أدوات الاستثمار والتداول مثل السلع , الفوركس ، المؤشرات، والعملات الرقمية. فبفضل هذه الأدوات المتقدمة التي تتضمن منصات MetaTrader 4 وMetaTrader 5، يمكن للمتداولون الاستفادة من خصائص فريدة مثل التحليل الفني المتطور، الرسوم البيانية التفاعلية، والتداول الآلي باستخدام الروبوتات. ثالثاً : شروط تداول مرنة: توفر Exness فروق أسعار تنافسية والتي تبدأ من 0.0 نقطة، ذلك فضلاً عن الرافعة المالية العالية والتي قد تصل إلى 1:2000، مما يمنح المستثمرين إمكانية تحقيق أرباح كبيرة بالرغم من رأس مال صغير. أضف إلى ذلك، لا توجد أي عمولات خفية،وذلك ما يميز المنصة عن عدد من المنصات الأخرى. رابعاً: الشفافية في الأسعار: تلتزم المنصة بكامل الشفافية فيما يخص بتسعير الأصول، حيث تعرض أسعار دقيقة حية مباشرة من الأسواق العالمية. هذا الالتزام بكامل الشفافية يساعد العملاء من اتخاذ قرارات استثمارية وفقاً إلى بيانات موثوقة وواقعية.

أمثلة فعلية على أداء المنصة:

منذ بزوغ منصة إكسنس شهدت المنصة نموًا ضخماً خلال السنوات الأخيرة، وذلك جعلها واحدة من أسرع المنصات انفجاراً في أسواق التداول. فعلى سبيل المثال، في عام 2023، سجلت منصة Exness أرقامًا قياسية ضخمة حيث تخطت أرقام التداول الشهري حاجز 2.5 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يدل على مدى الثقة الهائلة التي يضعها المستثمرين في المنصة. هذا الرقم ليس مجرد انعكاسا لحجم التداولات الكبيرة، ولكنه أيضًا مؤشر عن التنوع الكبير في مختلف الأدوات المالية التي توفرها المنصة، بمختلف أنوعها من الفوركس والعملات ألأجنبية وغيرها الكثير.

من الجدير بالذكر أن أحد أهم عوامل النجاح والتميز في منصة Exness هو القدرة الفعالة في الاستجابة السريعة لمختلف تحركات السوق. فعلى سبيل المثال، خلال إحدى الفترات التي شهدت تقلبات كبيرة في سوق العملات الرقمية مثل Bitcoin وEthereum، كان لمنصة Exness القدرة على تزويد عملائها بأسعار دقيقة مباشرة في الوقت الفعلي، مما مكنهم من الاستفادة من الفرص السريعة التي تنشأ في هذه الأسواق المتقلبة بشدة.

وعلاوة على ذلك، تقدم Exness فروق أسعار ضيقة الى حد كبير حتى في مختلف أوقات الذروة، مثال على ذلك أوقات إصدار بيانات اقتصادية مهمة أو خلال الافتتاحات للأسواق الكبرى مثل بورصة نيويورك. هذا الأمر يتيح للمتداولين فرصة الاستفادة من الظروف السوقية دون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية تقلل أو تؤثلر على أرباحهم المحتملة.

ومن الأمثلة الملحوظة على نجاح المستثمرين مع المنصة, فهناك عدد من التقارير التي تؤشر على أن عدد كبير من العملاء تمكنوا من تحقيق أرباح ضخمة في فترات زمنية قصيرة وذلك بفضل الرافعة المالية العالية التي تتيحها المنصة. فعلى سبيل المثال، استخدم بعض المستخدمين الرافعة المالية المقدرة بـ 1:2000 لتحقيق مكاسب تخطت 100% من رأس مالهم الأصلي في غضون شهر، خاصةً في تداولات مثل الفوركس وأسواق المعادن.

ووفقا لما تشير إليه تقرير البنك الدولي حول أسواق التداول العالمي , فإن الشفافية التامة مختلف الجواب مثل التسعيرهو من أهم العوامل الأساسية التي تمكن المستثمرين على تحقيق أرباح كبيرة في الأسواق الديناميكية .حيث تعد هذه المبادئ هي التي تتبناها منصة إكسنس بشكل فعال ودائم لتوفير بيانات محدثة ودقيقة مما يساعد مستخدميها على اتخاذ القرارات الصائبة.

كيف يمكنك الدخول إلى عالم التداول مع منصة إكسنس

اذا كنت قد اتخذت القرار في بدء التداول مع منصة إكسنس ، فإن الخطوات مباشرة وسهله وتناسب كل من المتداولين سواء كنت مبتدئ أو محترف إليك كل ماعليك فعله:

1- التسجيل

قم بالدخول على الموقع الاكتروني للمنصة وإكمال كل بيانتك الشخصية ومن ثم إتمام عملية التحقق من الهوية لضمان الأمان والمصداقية. كل هذه الخطوات تتم بسهولة وسرعة لكي تبدأ مباشرة في تداولاتك دون أي تأخير. إذا واجهتك أي مشكلة توفر إكسنس دليل استخدام شامل يساعد المتداولين الجدد في فهم خطوات التسجيل وبدء التداول بسهولة.

2- إيداع أموال

بعد التسجيل يمكنك البدء في إيداع أموالك في المنصة بطرق متنوعة وسهلة حيث يمكنك اختيار الطريقة المناسبة لك. لابد من تأكد من مراجعة الرسوم والشروط المرتبطة بكل طريقة إيداع. تتيح إكسنس للمتداولين اختيار الطريقة الأنسب لهم لإيداع الأموال، مما يوفر لهم مرونة كبيرة في إدارة حساباتهم المالية.

3- تحميل منصة التداول

: بعد إيداع أموالك سيتبقى لك خطوة واحده للبدء في عالم التداول وهو تحميل المنصة المناسبة لك من خلال إكسنس. حيث توفرإكسنس منصات MetaTrader 4 وMetaTrader 5، وهما المنصتان الأشهر في توفير أدوات متقدمة ، بالإضافة إلى إمكانيات التداول من خلال روبوتات التداول ( التداول الآلي).

4- أبدأ التداول

بمجرد إيداعك للمال يمكنك البدء في التداول من خلال اختيار الاصول التي تريد التداول. حيث توفر إكسنس خيارات متنوعة بما في ذلك العملات، الأسهم، السلع، والعملات الرقمية. يمكن للمتداولين استخدام أدوات التحليل المتقدمة والرسوم البيانية المتاحة على المنصة لتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة وتنفيذ استراتيجياتهم بكفاءة.

وختاما، تعد إكسنس واحدة من أبرز منصات التداول عبر الإنترنت، حيث توفر بيئة آمنة وشفافة للمستثمرين. بفضل شروط التداول المتميزة والدعم الفني المستمر، يمكن للمتداولين الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في الأسواق المالية العالمية بطريقة مسؤولة وآمنة. فلا تتردد بخوض التجربة في عالم التداول من خلال إكسنس