Like A Dragon تعيد صياغة شخصية قرصان مصاب بفقدان الذاكرة

لا يمكن لـ Ryu Ga Gotoku Studio التوقف عن إنتاج ألعاب Like A Dragon (المعروفة أيضًا باسم Yakuza).

كشف الاستوديو والناشر Sega أن الإصدار التالي سيصدر على PS4 وPS5 وXbox One وXbox Series X/S وSteam في 28 فبراير، بعد 13 شهرًا فقط من ظهور Like A Dragon: Infinite Wealth.

أحدث إصدار فرعي له لمسة غريبة نموذجية لا يتم إخفاؤها تمامًا من خلال عنوانه: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

يضم مقطع إعلاني مدته سبع دقائق تم عرضه في مؤتمر RGG Summit الخاص بالاستوديو Goro Majima، وهو أحد الشخصيات المعتادة في السلسلة، يشرح ما حدث معه مؤخرًا. قبل حوالي ستة أشهر، جرف البحر Majima إلى جزيرة بالقرب من هاواي دون أن يتذكر كيف وصل إلى هناك، فقط ليساعده طفل لديه شبل نمر أليف. لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى وقع ماجيما في مشكلة مع بعض القراصنة وأصبح سريعًا قائدًا للقراصنة بنفسه.

تدور أحداث لعبة Pirate Yakuza in Hawaii بعد عام من أحداث Infinite Wealth ومغامرات Ichiban Kasuga في تلك اللعبة.

ستقوم بتجميع طاقمك وترقية سفينتك والاشتباك مع سفن العدو واكتشاف الجزر المخفية.

ستحتوي لعبة Majima على أسلوبين للقتال يمكنك التبديل بينهما أثناء التنقل. اختر خيار Mad Dog لإزعاج الأعداء "بالسرعة وخفة الحركة والبراعة"، ثم انتقل إلى Sea Dog لاستخدام سيوف قصيرة و"أدوات القراصنة" في نفس الوقت، وفقًا لبيان صحفي. أياً كانت الطريقة التي تتعامل بها مع الأمر، فإن لعبة Pirate Yakuza in Hawaii تبدو بالفعل أكثر متعة من الـ 45 دقيقة التي قضيتها في لعب Skull and Bones.

في حين أن 28 فبراير ليس بعيدًا جدًا في المخطط الكبير للأشياء، فهناك الكثير من الأشياء الأخرى المتعلقة بلعبة Like A Dragon لمساعدتك على البقاء مشغولاً في هذه الأثناء. سيبدأ عرض برنامج Like A Dragon: Yakuza، وهو برنامج تلفزيوني حي مستوحى من السلسلة، على Prime Video في 24 أكتوبر. كما سيبدأ عرض السلسلة على Nintendo Switch في نفس اليوم مع نسخة من Yakuza Kiwami، وهي إعادة إنتاج للعبة الأولى.