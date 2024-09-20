الشباب والرياضة تواصل فعاليات ملتقى " قادرات نحو مستقبل أفضل"

في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان"..

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنظيم الجلسات الحوارية وورش العمل ضمن ملتقى " قادرات نحو مستقبل أفضل".

وخلال الفعاليات ، تحدث الأستاذ كارم صلاح الدين -خبير المشروعات الصغيرة بمؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت عن أوجه الشراكة بين مؤسسة مودة لتنمية مساجد آل البيت وبين أندية الفتاة والمرأة، الأنشطة التي تقدمها المؤسسة وخاصة في مجال المشروعات الصغيرة وكيف ينتقل المنتج في مراحله المختلفة من خلال سلاسل الإنتاج والتي تتمركز في "الأيدي العاملة ، مهارات التعلم ، النقل والمواصلات، توافر الخامات المناسبه ، التسويق ، دراسه الجدوى"، بالإضافة إلى مواصفات سلاسل الإنتاج حتى تكون قوية، كما أضاف أنه لابد من أن تكون مترابطة ، متكاملة ، مرنه، عدم وجود أي حلقات وهميه لا تقدم القيمة المضافة، قابله للتجديد والتطوير ، وهذه السلسلة لابد نستعين بها أثناء التخطيط للمشروعات المنفذة داخل أندية الفتاة والمرأة " چميلة ".

جلسة حوارية عن التخطيط للمشروعات المنفذة داخل أندية الفتاة والمرأة “چميلة ”

ومن ثم انتقل للحديث عن عملية التسعير وارتباطه بجودة المنتج والعوامل التي تتحكم في سعر المنتج ومنها مفهوم الربح وارتباطه بالسعر ، التكاليف ، المنافسة، الفئة المستهدفة وقدرتها الشرائية، مدى احتياج السوق للمنتج ، مفهوم التسويق الإلكتروني الذي أصبح منتشراً والعوامل المتحكمة فيه ، واختتم حديثه بنقاش مفتوح مع الفتيات والسيدات حول المشاكل التي قد تواجههم في تسويق المنتجات في محاوله لوضع حلول لها.