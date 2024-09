الكشف عن طاقم الموسم السابع من Black Mirror

استعدوا للتساؤل حول سيطرة البشرية على التكنولوجيا التي تحيط بنا لأن موسمًا آخر من مسلسل Black Mirror على Netflix قيد الإعداد. في وقت سابق من اليوم، كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل Black Mirror X عن طاقم الموسم الجديد القادم العام المقبل إلى جانب بعض القرائن الأخرى المثيرة للاهتمام وبيض عيد الفصح.

يتضمن الفيديو شاشة كمبيوتر قديمة ومتذبذبة تبدو وكأنها تفرغ تفريغًا كاملاً للبيانات لجميع طاقم الموسم السابع. تشمل بعض الأسماء التي لفتت انتباهنا المرشح لجائزة الأوسكار بول جياماتي، ونجم دكتور هو والحائز على جائزة الأوسكار بيتر كابالدي (فاز بها عام 1995 بفيلمه القصير الحي It's a Wonderful Life للمخرج فرانز كافكا)، وأوكوافينا، وإيسا راي، وتريسي إليس روس، وراشدة جونز.

تضمنت القائمة أيضًا بعض الممثلين الذين لعبوا دور أفراد طاقم افتراضيين من يو إس إس كاليستر من الحلقة الشهيرة للموسم الرابع التي تحمل نفس الاسم. الأسماء من حلقة يو إس إس كاليستر التي ظهرت في القائمة تشمل كريستين ميليوتي وجيمي سيمبسون وبيلي ماجنوسن وميلانكا بروكس وأوسي إكيلي.

لقد عرفنا منذ فترة أن منشئ المسلسل تشارلي بروكر كان يخطط لإعادة زيارة طاقم يو إس إس كاليستر. ظهرت حلقة الافتتاح للموسم الرابع من بطولة جيسي بليمونز في دور كبير مسؤولي التكنولوجيا يدعى روبرت من استوديو ألعاب من الدرجة الأولى ومعجب كبير ببرنامج تلفزيوني على غرار ستار تريك يسمى سبيس فليت. في النهار، يتعرض للضغط والقليل من الفضل في نجاح الشركة من زملائه وموظفيه. يستخدم تقنية الواقع الافتراضي الغامرة للعب دور الكابتن روبرت دالي من أسطول الفضاء بعيدًا عن العمل على سفينة فضاء افتراضية ويخرج إحباطاته وغضبه على الطاقم بطرق قاسية وغير إنسانية بشكل متزايد. تم تكرار أفراد الطاقم في اللعبة باستخدام الحمض النووي لرئيسه وأعضاء طاقمه الذي حصل عليه روبرت دون إذنهم أو علمهم. ثار الطاقم وهربوا إلى الإنترنت المفتوح بينما تركوا "الكابتن" الغاضب. "تقطعت السبل بـ Robert" في اللعبة.

بالطبع، لن يكون هذا كشفًا حقيقيًا عن Black Mirror إذا لم يتضمن بعض الأدلة والعناصر المخفية في المقطع الدعائي. تعرض شاشة التحميل اسم الاستوديو Tuckersoft، وهو إشارة إلى استوديو اللعبة في فيلم "Bandersnatch" التفاعلي. يتم سرد أسماء الممثلين بترتيب أبجدي حسب الاسم الأول ولكن تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات. توجد بعض العبارات الغامضة بين أسماء المجموعات المتمررة مثل "Too soon؟" و"A rose for a rose" و"Shields 58 percent".

هل يمكن أن تكون هذه عناوين حلقات؟ يبدو الأخير بالتأكيد وكأنه إشارة إلى USS Callister و Brooker وتحب الشركة عناوين الحلقات الرمزية المأخوذة من الأغاني لقصص الجحيم التكنولوجي الخاصة بهم مثل "Shut Up and Dance" و "Hang the DJ". لم يتم عرض حلقات Black Mirror الجديدة بعد وقد بدأت بالفعل في العبث بعقولنا.