فضل الله يدير الجلسة الافتتاحية بالملتقى العربي للتمويل والاستثمار في القطاع الرياضي

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، الملتقى العربي للتمويل والاستثمار في القطاع الرياضي خلال الفترة من 23 وحتى 25 سبتمبر الجاري.

ويدير الجلسة الافتتاحية بالملتقى الدكتور محمد فضل الله المستشار القانوني للجنة الأولمبية الاماراتيه والتي تأتي بعنوان "الاستثمار وصناعة الرياضة".

يقام الملتقى تحت رعاية الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة ويحضر الجلسات وورش العمل نخبة من الخبراء في مجال الاستثمار والإدارة الرياضية بجنب عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية.