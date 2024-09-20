أبو عاصي: السوق المصري يتكامل مع نظيره السعودي

قال محمد أبو عاصي، الكاتب الصحفي، إن تحركات الحكومة المصرية في الفترة الماضية تدل على أنها أوشكت على الاقتناع بأن القطاع الخاص مسئول عن إدارة وتنشيط الاقتصاد خلال الفترة الجارية.

دعم الاستثمار

وأضاف «أبو عاصي» خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ودينا شرف، أن الحكومة تعمل على أن يكون هناك استثمار أجنبي دعم للاستثمار الأجنبي أسوة بالاستثمار المحلي ليصبح هناك تقارب بين وجهات النظر.

وأوضح أن وجود استثمارات سعودية على الأراضي المصرية في الوقت الجاري يوصل رسالة أن السوق المصري يتكامل مع السوق السعودي، إذ أن المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية طرحت كم كبير من الحوافز والمميزات الاستثمارية مثل، الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الجمركية.

الاستثمارات المصرية والسعودية

وأكد أنه يمكن أن يحدث هجرة لبعض الاستثمارات من بعض الدول العربية مثل مصر والإمارات وقطر للسعودية، فضلا عن أن هناك تكامل بين الاستثمارات المصرية والسعودية، كون أن السوق السعودي يحتاج إلى السوق المصري والعكس.