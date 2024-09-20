شريف فتحي يبحث فرص الاستثمار السياحي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الشيخ عبدالمحسن الحكير، المالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة، وذلك لاستعراض ومناقشة فرص الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما الفندقي.

وخلال اللقاء، أكد شريف فتحي، على أن المناخ الاستثماري الراهن في قطاع السياحة في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار وخاصة في المجال الفندقي، مستعرضًا تفاصيل المبادرة التي تم طرحها خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.

كما تحدث الوزير عما قامت به الدولة المصرية من تطوير في البنية التحتية في مصر التي شهدت تحسنًا كبيراً في مجالات عدة منها شبكة الطرق والمواصلات وتطوير المطارات وتشغيل مطارات جديدة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة بها ويسهم في تسهيل انتقال السائحين، لافتًا إلى أن ذلك يفتح أفاقًا جديدة لتنمية التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها بما يسهم في تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة التي ستركز بشكل أساسي على تنويع الأنماط السياحية المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

وقد تم، خلال الاجتماع، إلقاء الضوء على عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر في الاستثمار الفندقي في عدد من المناطق التي من بينها المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة والمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة، خصوصًا في ظل مخطط التطوير الحضري الذي تشهده هذه المنطقة ولا سيما مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقد قام مسئولو الشركة بتقديم عرض تقديمي عن المشروعات السياحية والفندقية الخاصة بالمجموعة في مصر وخاصة في مجال السياحة الترفيهية.

وتم مناقشة بعض رؤى وخطط المجموعة لزيادة حجم استثماراتها السياحية في مصر وخاصة في مجال الشقق الفندقية وإقامة الفنادق التراثية.

كما تم الحديث عن آليات التعاون بين الوزارة والمجموعة للترويج لمنتج السياحة الترفيهية وخاصة أن المجموعة تمتلك أحد المشروعات الترفيهية في مصر، وأن يتم التنسيق مع شركات السياحة في هذا الشأن لوضعها ضمن برامجهم السياحية المختلفة.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة للسياحة والتنمية، أن مصر تعد سوقًا واعدةً للمستثمرين من دول العالم كافة نظرًا لحجم السوق المصرية واحتياجاتها المتنامية للاستثمار في قطاعات عدة، منها قطاع السياحة، وخاصة في ظل ما تقدمه من فرص استثمارية كثيرة، مشيراً إلى رغبة المجموعة في زيادة حجم مشروعاتها في مصر ولا سيما السياحية، ومنها الترفيهية والفندقية.

وثمن الشيخ عبدالمحسن الحكير، خلال اللقاء، جهود القيادة السياسية في مصر في تطوير الاقتصاد ودفع التنمية الاقتصادية بها، وكذلك ما تشهده البنية التحتية بها من تطوير كبير.

وقد شارك في حضور الاجتماع المهندس عبدالرحمن النمر، مدير البنك الزراعي السعودي، ومحمود جابر، المدير التنفيذي للمجموعة في مصر، ومروة عمرو، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة.

كما شارك من وزارة السياحة والآثار محمد فهمي، مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والمُشرف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.



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