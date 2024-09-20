مركز التنمية الشبابية (الجزيرة ٢) بأكتوبر يفتح باب العضوية ويستقبل الأعضاء الجدد

أعلن مركز التنمية الشبابية (الجزيرة ٢) بأكتوبر عن فتح باب العضوية أمام الراغبين في الانضمام إلى عضويته، وذلك في إطار حرص المركز على استقطاب أكبر عدد من الشباب والأسر وتوفير بيئة محفزة للإبداع والتميز.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعي من خلال مركز التنمية الشبابية بأكتوبر وغيره من المنشآت الشبابية والرياضية لتوفير بيئة مثالية للشباب، حيث يمكنهم تطوير مهاراتهم وقدراتهم، والمشاركة في أنشطة تخدم مجتمعهم.

ووجه مركز التنمية الشبابية بأكتوبر الدعوة لجميع الشباب من مختلف الأعمار والاهتمامات للانضمام والاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها.

ويقدم المركز مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة التي تلبي احتياجات الشباب مثل البرامج الرياضية "كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، وغيرها"، بالإضافة إلى ورش العمل التدريبية بهدف تطوير الذات، مهارات القيادة، ريادة الأعمال، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية منها (المسرح، الموسيقى، الرسم).