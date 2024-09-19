Minecraft لن تعمل على PSVR بعد مارس

لن يتمكن الأشخاص الذين يحبون الهروب إلى عالم Minecraft المليء بالكتل والمليء بالزاحفين في الواقع الافتراضي قريبًا من القيام بذلك على PlayStation VR. يقوم المطور Mojang بإنهاء الدعم على هذه المنصة.

قال Mojang في أحدث ملاحظات تصحيح Minecraft، كما رصدها Eurogamer، "لقد انتهت قدرتنا على دعم PlayStation VR، ولن تكون موجودة في التحديثات بعد مارس 2025. لن تتمكن بعد الآن من استخدام PlayStation VR مع Minecraft لأنه لن يتم دعمه في أحدث التحديثات".

أضافت Mojang دعم PSVR في عام 2020 كتحديث لإصدار PS4 من Minecraft - لم يكن هناك تحديث مكافئ لـ PS5 و PS VR2 حتى الآن. يقول الاستوديو إنه سيستمر في تحديث Minecraft على PS4. "من هذه النقطة فصاعدًا، يمكنك الاستمرار في البناء في عوالمك، وستظل مشترياتك من السوق (بما في ذلك الرموز) متاحة"، وفقًا لما ذكره الاستوديو المملوك لشركة Microsoft. ومع ذلك، إذا كنت تريد حقًا الاستمرار في لعب Minecraft على PSVR، فيمكنك استخدام سماعة الرأس لعرض ألعاب PS4 على شاشة افتراضية ثنائية الأبعاد.

ليس من غير المعتاد أن تتوقف الألعاب التي يتم تحديثها باستمرار عن دعم المنصات القديمة التي ابتعد عنها اللاعبون. عادةً ما لا يكون من المستدام أن تستمر الاستوديوهات في تحديث العناوين لصالح جمهور متضائل. لكن نهاية Minecraft على PSVR لا تزال ملحوظة، ليس أقلها لأنها اللعبة الأكثر مبيعًا على الإطلاق. ومع ذلك، ستحصل قريبًا على طريقة جديدة تمامًا لتجربة عالم Minecraft، حيث سيتم إصدار فيلم يعتمد على اللعبة في أبريل.