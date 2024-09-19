أوبرا وينفري تشتري وثائقي Apple TV+ لإغلاقه

لن يأتي فيلم وثائقي عن أوبرا وينفري إلى Apple TV+ بعد الآن. لماذا، قد تسأل؟ حسنًا، اشترت وينفري، بنفسها، حقوقه، وفقًا لتقارير PageSix.

يُزعم أن وينفري وصانع الأفلام كيفن ماكدونالد اشتبكا بشأن المنتج النهائي، حيث لم يقم الأخير بإجراء التعديلات المطلوبة.

وضع متحدث باسم وينفري الأمور بشكل أكثر لطفًا: "مع اقتراب صفقة Apple TV+ من نهايتها، اشترت السيدة وينفري حقوق مسلسلها الوثائقي وقررت منذ ذلك الحين تعليق الفيلم الوثائقي. تعتقد السيدة وينفري أن ليزا إيرسبامر وكيفن ماكدونالد مخرجان موهوبان بشكل لا يصدق وهي ممتنة للوقت والطاقة اللذين بذلاهما في المشروع". عملت إيرسبامر سابقًا مع وينفري لفترة طويلة في OWN ولكن تم الاستغناء عنها في عام 2012.

كانت وينفري في البداية متورطة جدًا في Apple TV+، حتى أنها تحدثت في إطلاقه. وقعت صفقة متعددة السنوات مع المنصة، وأطلقت برامج مثل The Oprah Conversation، لكن الاتفاقية انتهت في عام 2022. ومن غير الواضح المبلغ الذي كان على وينفري، المليارديرة، أن تنفقه لاستعادة الحقوق، حيث ذكرت بعض المصادر أنها كانت بالملايين بينما زعمت مصادر أخرى أنها بلغت ستة أرقام فقط.