الولايات المتحدة تتيح الحصول على جوازات السفر عبر الإنترنت

قد يكون الحصول على جواز سفر في الولايات المتحدة أمرًا معقدًا للغاية، لكنه على وشك أن يصبح أبسط قليلاً. أعلنت وزارة الخارجية أن تجديد جوازات السفر عبر الإنترنت متاح رسميًا للجمهور، بعد برامج تجريبية متعددة. في بيان، أشاد وزير الخارجية أنتوني بلينكين بزيادة عدد الموظفين والتحسينات التكنولوجية في تغذية هذا التقدم وتقليل أوقات انتظار جواز السفر.

حتى الآن، كان التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد يتطلب إرسال نموذج مطبوع، وصورة بحجم جواز السفر، ونسخة مصورة من بطاقة هوية صالحة، وأحدث جواز سفر للشخص وشيك. يمكن للأميركيين أيضًا إحضار المستندات إلى منشأة قبول جوازات السفر والدفع نقدًا أو ببطاقة ائتمان.

ومع ذلك، لن تكون طلبات جوازات السفر عبر الإنترنت متاحة لكل مواطن أميركي. الأفراد مؤهلون إذا كانوا يقيمون في الولايات المتحدة، أو تجاوزوا سن 25 عامًا وانتهت صلاحية جواز سفرهم بعد عام 2019 أو ستنتهي صلاحيته في العام المقبل. وهذا يعني أن أي شخص يحصل على جواز سفره الأول منذ أكثر من خمس سنوات، ويعيش في الخارج أو يقل عمره عن 25 عامًا، لن يستفيد من التغيير. كما أن النظام الجديد غير متاح لأي شخص يغير اسمه أو جنسه.

وقد تتغير هذه القيود في المستقبل. وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية رينا بيتر في إفادة صحفية: "لن يكون هذا آخر شيء نقوم به. نريد أن نرى كيف تسير الأمور ثم نبدأ في البحث عن طرق لمواصلة توفير هذه الخدمة لمزيد من المواطنين الأميركيين في الأشهر والسنوات المقبلة". في الوقت الحالي، إذا كنت مؤهلاً، فاتبع الخطوات لتجديد جواز السفر عبر الإنترنت هنا.