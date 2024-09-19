قراصنة إيرانيون يرسلون تسريبات عن ترامب إلى حملة بايدن

في أواخر يونيو وأوائل يوليو، أرسل قراصنة إيرانيون رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها إلى أشخاص مرتبطين بمعسكر الرئيس بايدن.

احتوت تلك الرسائل الإلكترونية على مقتطفات من مواد غير متاحة للجمهور سُرقت من حملة الرئيس السابق ترامب، وفقًا لبيان مشترك صادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.

أوضحت الحكومة الفيدرالية أنه لا يوجد دليل على أن هؤلاء المستلمين ردوا على المرسل. بالإضافة إلى ذلك، أرسل الفاعلون السيئون مواد مسروقة إلى منشورات إخبارية، بما في ذلك صحيفة واشنطن بوست وبوليتيكو.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في أغسطس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في محاولة قراصنة إيرانيين التسلل إلى حملتي ترامب وبايدن (كامالا هاريس الآن) باستخدام تقنيات التصيد الاحتيالي.

لم يجد الفيدراليون أي دليل على أن أي شخص من الحزب الديمقراطي وقع في فخهم. ولكن أفادت التقارير أن المجرمين تمكنوا من السيطرة على حساب بريد إلكتروني مملوك لروجر ستون، وهو مستشار لترامب منذ فترة طويلة، واستخدموه بعد ذلك لإرسال المزيد من رسائل البريد الإلكتروني مع روابط التصيد الاحتيالي إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة به.

وقالت السلطات في إعلانها: "بصفته المسؤول عن الاستجابة للتهديدات، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يتتبع هذا النشاط، وكان على اتصال بالضحايا، وسيستمر في التحقيق وجمع المعلومات من أجل ملاحقة وتعطيل الجهات الفاعلة المسؤولة عن التهديد".

تم إرسال المواد المسروقة من حساب AOL عبر رسائل بريد إلكتروني موقعة باسم "روبرت"، وفقًا لصحيفة The Post. وعندما سألتهم الصحيفة، نفوا أن تكون مرتبطة بمهاجمين إلكترونيين إيرانيين. وبينما لم يذكر الفيدراليون المواد التي تم إرسالها، تقول صحيفة The Post إنها تشمل بحث حملة ترامب عن المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس، بالإضافة إلى نتائج استطلاعات الرأي الداخلية.

يدعو معسكر ترامب الآن معسكر هاريس إلى الكشف عن المواد التي تلقاها، بينما يطلب من المنشورات الإخبارية عدم نشر المعلومات المسروقة. قال المتحدث باسم هاريس مورجان فينكلشتاين إن الحملة الديمقراطية تتعاون مع السلطات، حيث تم استهداف بعض أفرادها أيضًا على رسائل البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بهم، لكنهم "ليسوا على علم بإرسال أي مواد" إليهم بشكل مباشر.

سبق أن وجدت مايكروسوفت أدلة على أن مجموعة مرتبطة بالحكومة الإيرانية أنشأت موقعًا على الويب يهاجم ويهين الرئيس السابق ترامب. لكن إيران ليست الدولة الوحيدة التي تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية هذا العام في الولايات المتحدة. أفادت مايكروسوفت مؤخرًا أن مزارع التصيد الروسية التابعة للكرملين تدير حملات تضليل تركز على تشويه سمعة هاريس وزميلها في الترشح تيم والز. كانت مزارع التصيد الروسية هذه تنشر مقاطع فيديو غير أصلية تُظهر المرشحين الديمقراطيين في ضوء سيئ، بما في ذلك مقطع استخدم ممثلًا مزيفًا لاتهام هاريس بالتورط في حادث دهس وهروب في عام 2011 أدى إلى شلل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا.